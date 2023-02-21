Fox News Оригинал

Экс-конгрессвумен: меня пугает спокойствие, с которым Зеленский и власти США говорят о третьей мировой

Материал представлен в переводе ИноТВ
Экс-конгрессвумен Тулси Габбард в интервью Fox News заявила о том, что её пугает, когда такие люди, как Зеленский, а также демократы и республиканцы в конгрессе США и официальные лица администрации Байдена спокойно и прямолинейно говорят о третьей мировой войне и о том, как в ней будет одержана победа. При этом она напомнила слова Рональда Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей.

Тулси Габбард — бывший член конгресса, бывший кандидат в президенты. Она — одна из очень немногих в мире, кто год назад после ввода российских войск выступила на телевидении и заявила, что это может стать по-настоящему опасным. Вы были правы. И теперь, когда Китай встаёт на сторону России и поддерживает российские военные усилия, по факту действуя против нас, то всё начинает походить на масштабный поворотный момент.

ТУЛСИ ГАББАРД, бывшая конгрессвумен: Вы слышали, как сам Зеленский говорил о последствиях третьей мировой. Дело в том, что он предельно ясно дал понять: именно в ней, по его мнению, мы уже находимся. Мы в третьей мировой, а Украина — наконечник копья. Именно так он оправдывает свои требования, адресованные к США и всем странам НАТО, обеспечивать его всеми вооружениями, самолётами и танками, которые имеются у Соединённых Штатов и Североатлантического альянса, чтобы продолжать этот конфликт против России, в котором мы принимаем участие.

Он делает всё возможное, чтобы втянуть нас и НАТО напрямую в конфликт с Россией. Помните, когда система противоракетной обороны Украины неудачно запустила в Польшу ракету, убившую двух гражданских на одной из ферм. Какими были тогда самые первые слова Зеленского? Он лично на камеру заявил: эй, это же прямое нападение на члена НАТО. США и НАТО, вы должны атаковать Россию.

Меня, Такер, пугает, когда такие люди, как Зеленский, как демократы и республиканцы в конгрессе Соединённых Штатов и официальные лица в администрации Байдена так спокойно и прямолинейно говорят о третьей мировой войне и о том, как в ней будет одержана победа, как мы ответим на использование тактического ядерного оружия, какие варианты у нас есть на этом поле боя. При этом они забывают слова Рональда Рейгана, который заявил, что в ядерной войне нельзя победить и поэтому её никогда не следует вести.

Эта третья мировая война, этот путь, по которому мы идём, — разумеется, если мы не изменим курс, — приведёт к ядерной войне. Так будет в случае, если все страны мира, вооружённые ядерным оружием, продолжат движение по пути к лобовому столкновению.

Можно задать вам небольшой вопрос о том, что Зеленский, к которому, по моему мнению, наша страна в последний год относилась с огромным терпением, неоднократно заявлял: у меня пограничный спор с моим соседом, Россией, а вы живёте в тысячах миль отсюда, вы с этим никак не связаны, но из-за этого пограничного спора и из-за ввода их войск в восточную часть моей страны вся ваша семья может погибнуть, и меня это устраивает. Почему американцы не встают как один и не говорят: вы хотите сказать, что гибель моей семьи — это нормально? Нет, ненормально, вон со сцены. Честно, почему мы с этим миримся?

ТУЛСИ ГАББАРД: Знаете, если посмотреть на ложь, которую президент Байден, Митч Макконнелл и подстрекатели войны из обеих партий говорят американскому народу, то, по их словам, речь идёт о защите свободы и демократии. И, как он (Байден. — ИноТВ) заявил, нет большей угрозы для демократии, чем борьба с конфликтом против России. Но именно они подрывают нашу демократию. Именно они лишают американский народ нашего конституционного права высказаться, воевать ли нам или нет. Это оскорбление конституции и каждого американца, и нам всем следует поднять шум, поскольку на кону наше будущее и будущее всего мира.

Согласен. Как же надо укуриваться? Ведь это же реальная проблема, а не одна из тех ложных проблем.

ТУЛСИ ГАББАРД: Да. Нет более реальной проблемы, чем эта.

Согласен. Тулси Габбард. Большое спасибо за участие в нашей программе.

ТУЛСИ ГАББАРД: Вам спасибо, Такер.

Дата публикации 21 февраля 2023 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Fox News США Северная Америка
теги
Владимир Зеленский Джо Байден Китай НАТО оружие Польша ракета Рональд Рейган Россия США Тулси Габбард Украина ядерная угроза
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров