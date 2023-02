Тулси Габбард: администрации Байдена плевать на Украину и демократию — она лишь хочет добиться свержения Путина

Весьма вялая реакция американских СМИ на откровения экс-премьера Израиля Нафтали Беннета, который заявил, что администрация Джо Байдена вскоре после начала российской СВО на Украине не дала Москве и Киеву заключить перемирие, дабы продолжить наносить удары по Путину, показала, что у нынешних американских властей есть только одна цель — добиться «смены режима» в России, полагает бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард. Как заявила Габбард в эфире Fox News, ради этого Вашингтон готов и дальше идти на обострение, принося страдания украинцам и подводя мир к ядерному конфликту.

Вскоре после того, как начались боевые действия, по существу, уничтожившие Украину, о которой Байден, как он сам говорит, так печётся, и Украина, и Россия дали сигнал о том, что согласны на переговоры о прекращении огня — и были к такому прекращению огня очень близки, однако, по некоторым данным, этого не допустила администрация Байдена.

Откуда нам это стало известно? А бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт только что заявил, что Запад — то есть администрация Байдена — заблокировала возможность заключения перемирия, дабы, цитирую, «продолжить наносить удары по Путину».

Новость это, похоже, наиважнейшая, да и поступила она от надёжного источника — и мы подумали, что будет хорошо её обсудить с бывшим кандидатом в президенты США Тулси Габбард. Тулси, большое вам спасибо, что к нам заглянули.

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший кандидат в президенты США: Вам спасибо, Такер.

Не имею ни малейшего понятия, с чего бы бывшему премьеру Израиля делать такие признания публично — но очень рад, что он так поступил. Но почему же Байден — а вернее, почему же The New York Times, The Washington Post и все остальные в его группе поддержки отказываются признавать этот факт?





ТУЛСИ ГАББАРД: Это очень важный сюжет. Мы могли бы всё это предотвратить, наши лидеры могли бы так поступить, но не стали. Ну а то обстоятельство, что об этом так мало пишут, очень показательно: оно демонстрирует, что ни украинский народ, ни американский, ни демократия, ни свобода, ни всё остальное, о чём они для проформы так много говорят, их не интересует. Эта ситуация показала, чего они на самом деле с самого начала хотели: добиться свержения путинского режима. А в этом конфликте они увидели возможность достичь такой цели.





Осознавать, что всё на самом деле так, — отвратительное ощущение. Но фокус в том, Такер, что, как нам обоим хорошо известно, при войнах за смену режима предсказать, чем всё закончится, что потом произойдёт и кто получит власть, никто не в силах. Но в случае с Россией мы хорошо понимаем — ведь все признаки налицо, — что там у власти окажется не какая-нибудь прозападная или ратующая за демократию сила, а кто-то с куда более «ястребиным» подходом и гораздо более опасный, что только усугубит угрозу для США.





Этот конфликт можно прекратить только одним способом — посредством переговоров. Поэтому если не произойдёт каких-то радикальных изменений, то, к сожалению, американский народ, украинцев и граждан остальных стран ждёт лишь продолжение обострения, что будет подталкивать нас всё ближе к прямому столкновению между США вместе с НАТО и Россией. А мы уже обсуждали, к чему это может привести: к применению всё более опасного оружия, к вовлечению в конфликт всё большего числа стран и к увеличению риска ядерного конфликта.

Это не только безрассудная и безумная политика — мы ещё и не имеем никакой возможности на неё повлиять, ведь вся эта «война за демократию» никаких референдумов не предполагала, проголосовать за неё людям не дают. Большинство людей ведь против, но, поскольку власти такие большие сторонники демократии, голосовать они возможности не предоставляют.

И всё же я изо всех сил пытаюсь отыскать во всём этом — поскольку, на мой взгляд, продолжаться оно будет в любом случае, что бы мы с вами ни говорили, — хоть какой-то гипотетический плюс для США. Вы видите какие-нибудь плюсы?





ТУЛСИ ГАББАРД: Кто на всём этом наживается, нам известно — это администрация Байдена и сторонники войны среди республиканцев и демократов в конгрессе: они уже направили больше 100 миллиардов долларов на финансирование и усугубление этой опосредованной войны против России на Украине. Также зарабатывают на этом и многие компании в ВПК, и я знаю, что есть предостаточно людей — и мы таких уже видели в прошлом во время других конфликтов ради смены режима, — которые уже облизываются, прикидывая, какие деньги они заработают, когда зайдут в растерзанную войной страну и начнут пытаться её восстанавливать. А вот украинский народ и граждане США от всего этого только терпят потери — и если это будет продолжаться дальше, то будет всё больше человеческих страданий и разрушений как в Европе, так и по всему миру.

Да. И если бы американцы это поддерживали, то, догадываюсь, у Пентагона не было бы проблем с набором военнослужащих.

ТУЛСИ ГАББАРД: Очень точно подмечено.

С нами была Тулси Габбард. Очень было приятно вас увидеть, спасибо вам.





ТУЛСИ ГАББАРД: Вам спасибо!

Дата выхода в эфир 07 февраля 2023 года.