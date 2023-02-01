Bloomberg: НАТО уже ведёт опосредованную войну с Россией

Запад уже втянут в войну с Россией. Именно это означают поставки вооружений, обучение украинских солдат и предоставление разведданных. Такое мнение озвучил в эфире Bloomberg политолог Ян Бреммер. Однако он признал, что экономическое давление на Россию не работает: «Мир всё ещё нуждается в том, что производит Россия».

У нас есть вопрос от зрителя: могут ли американские торговые суда с американским оружием на борту стать целью российской морской атаки?

Не уверен, есть ли у ВМФ России такая возможность. Но существует ли риск, что мы окажемся втянуты в эту войну?

ЯН БРЕММЕР, политолог: Вообще-то мы уже втянуты в войну. Запад напрямую поставляет оружие на десятки миллиардов долларов с целью убивать как можно больше русских военных на Украине. Мы предоставляем разведданные, ведём обучение украинских солдат и на американской земле, и в других странах НАТО. Так что это уже опосредованная война между НАТО и Россией. Это не холодная, а самая настоящая горячая война.





Русские понимают, что прямое нападение на силы НАТО может привести к прямому участию этих сил в конфликте.

Мы только что говорили о горячей войне, но я хочу упомянуть о другом. В своей статье вы говорили о балансе между военными аспектами и экономикой. Насколько я понял, вы подразумеваете, что нам надо наращивать экономику. Поясните, пожалуйста.

ЯН БРЕММЕР: Да, мы говорили про танки и истребители F-16, было много единодушия в вопросе поддержки украинцев. Всё это помогло по крайней мере заморозить достижения русских на поле боя и где-то даже немного оттолкнуть их. Но вот в экономическом плане все эти санкции, которых было уже 10 пакетов, тоже показывают однозначную позицию и Евросоюза, и США.





Однако российская экономика в прошлом году сократилась всего на 3,5 процента. А причина в том, что мир всё ещё нуждается в том, что производит Россия. Американцы не будут вводить вторичные санкции против стран вроде Индии и Китая, которые покупают огромные количества ресурсов. Это бизнес. Или теперь даже больше, чем бизнес. Потому что они считают, что это может привести к дополнительным проблемам в отношении тех стран. А американцем это не нужно.





У европейцев те же самые проблемы. Они сократили закупки газа, но нефть продолжает литься рекой. Да ещё и многие из компаний, пообещавших уйти из России, ещё не начали это делать. Они оправдываются тем, что просто продадут всё русским олигархам, и кому это вообще нужно. Это можно понять, но тогда и уровень давления на российскую экономику значительно ниже, чем хотелось бы Западу. Как вы и спрашивали ранее, желание Путина изменить своё поведение основывается на сочетании военного и экономического давления. А пока что единственным изменением в поведении Путина был рост напряжённости.

Дата выхода в эфир 01 февряля 2023 года.