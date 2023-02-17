WSJ: США нечем сдерживать растущий ядерный потенциал Китая

При нынешних темпах модернизации американского ядерного арсенала США не готовы сдерживать растущую ядерную угрозу со стороны Китая, пишет The Wall Street Journal. Пентагон успевает лишь заменить существующее оружие, и его запасы недостаточно велики, чтобы одновременно противостоять России и КНР. Система ядерного паритета устарела и была нацелена прежде всего на Россию, когда считалось, что Китай будет располагать лишь парой сотен ядерных ракет. Однако теперь американское военное ведомство прогнозирует, что к концу десятилетия у Пекина их будет не менее тысячи.

В этом месяце Пентагон сообщил, что у Китая сейчас больше пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, чем у США. Это последнее свидетельство того, что Китай движется к ядерному паритету с Соединёнными Штатами, если не к превосходству над ними. В дополнение к масштабному наращиванию своего арсенала межконтинентальных баллистических ракет Китай рекордными темпами производит ядерные боеголовки. После недавнего пополнения вооружённых сил страны стратегическим бомбардировщиком Китай теперь располагает полной ядерной триадой, в которую также входят баллистические ракеты, размещённые на подводных лодках, пишет The Wall Street Journal.

Одновременно с этим КНР совершенствует свои региональные ядерные ракеты, которые могут достичь Гуама, где находится критически важный американский военный объект в Индо-Тихоокеанском регионе. Пекин также опробовал технологии, которых нет в наличии ни у Москвы, ни у Вашингтона — систему фракционной орбитальной бомбардировки. Как отмечает автор статьи, США не готовы сдерживать растущую ядерную угрозу Китая. Нынешняя структура США была разработана более десяти лет назад и основана прежде всего на необходимости сдерживания России. В то время считалось, что Китай будет располагать лишь парой сотен единиц ядерного оружия, однако сейчас Пентагон прогнозирует, что к концу десятилетия у Пекина их будет не менее тысячи.