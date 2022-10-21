Times of India: Индия успешно завершила испытания новой ракеты, способной нести ядерную боеголовку

Индийское минобороны отчиталось о третьих успешных испытаниях новой баллистической ракеты Agni-Primе, пишет Times of India. По информации издания, Agni-Prime — твердотопливная двухступенчатая ракета дальностью до 2000 км, которую можно оснащать в том числе и ядерной боевой частью.

Индия в пятницу провела у берегов штата Одиша успешные испытания баллистической ракеты нового поколения Agni-Prime, способной нести ядерный заряд, сообщает Times of India.

«В рамках испытательного пуска ракета пролетела максимально возможное расстояние, и все цели испытаний были достигнуты. В результате проведения третьих подряд успешных испытаний ракеты Agni-Prime была подтверждена её точность и надёжность», — цитирует издание заявление Минобороны Индии.

Пятничный пуск действительно стал для Agni-Prime третьим по счёту испытанием — предыдущие тестовые пуски состоялись в июне и декабре прошлого года, говорится в материале газеты.

По информации Times of India, Agni-Prime — двухступенчатая твердотопливная ракета дальностью от 1000 до 2000 км, оснащённая системой наведения с двойным резервированием.

Ракета, которую разработала индийская Организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области обороны (DRDO), представляет собой самый малогабаритный и лёгкий образец в семействе Agni, пишет издание.