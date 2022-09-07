Sun: США провели второй за месяц пуск ракеты Minuteman III

США провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III всего через несколько недель после прошлого испытания, сообщает The Sun. Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III может развивать скорость до 15 тыс. миль в час и имеет дальность полёта более 6 тыс. миль, передаёт газета.
США провели второй за месяц испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает The Sun.
Ракета была запущена в районе часа ночи по местному времени 7 сентября с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Официальные лица заявили, что пуск был рутинным «эксплуатационным испытанием». Этот пуск состоялся всего через несколько недель после прошлого пуска ракеты Minuteman III 16 августа. В рамках испытаний она преодолела расстояние в 4200 миль (около 6759 км).
Представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер пояснил, что «цель программы испытательных пусков МБР — продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в безопасности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания».
Как передаёт газета, Москва была проинформирована об испытании в соответствии с новым договором СНВ. Командир оперативной группы майор Армонд Вонг при этом подчеркнул, что «испытательные пуски планируются заблаговременно и не являются реакцией на мировые события».
Представители военно-воздушных сил США сообщили, что ранее было проведено более 300 испытаний ракеты. Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III может развивать скорость до 15 тыс. миль в час (около 24 140 км/ч) и имеет дальность полёта более 6 тыс. миль (около 9656 км), сообщает газета.
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