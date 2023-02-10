WION: Китай обогнал США по числу пусковых установок для межконтинентальных ракет

У Вооружённых сил Китая в настоящее время больше пусковых установок для запуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР), чем у США. Об этом сообщается в американском отчёте, передаёт WION. В то же время, по оценкам экспертов, у США всё ещё сохраняется ядерное преимущество перед своим соперником.
Возможно, тревожная новость для Соединённых Штатов. Глава стратегического командования США проинформировал конгресс о том, что Китай в настоящее время обогнал Соединённые Штаты по количеству пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Американские военные отметили, что Америка по-прежнему впереди по общему количеству МБР и ядерных боеголовок. Об этом свидетельствуют отчёты и письмо, которое направил конгрессу генерал Энтони Коттон. Он возглавляет стратегическое командование США, которое курирует американский ядерный арсенал.
Коттон, однако, проинформировал законодателей, что на октябрь 2022 года у Китая на вооружении находилось больше стационарных и мобильных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет, чем у США. И хотя ядерный арсенал США в целом больше, чем у Китая, усилия Пекина по модернизации и наращиванию своего ядерного потенциала встревожили законодателей и привлекли внимание американских военных лидеров.
Это происходит на фоне трений между Соединёнными Штатами и Китаем из-за предполагаемого «разведывательного» китайского аэростата, который американские военные сбили над Атлантическим океаном на прошлой неделе.
Из-за происшествия с аэростатом госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой давно ожидаемый визит в Пекин. Он назвал появление воздушного шара над континентальной частью Соединённых Штатов «явным нарушением суверенитета США и международного права».
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