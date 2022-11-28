WP: республиканцы настаивают на ужесточении мониторинга поставляемых Украине вооружений

С момента обострения конфликта на Украине в конце февраля, США провели лишь две инспекции, которые не охватили и 10% от всего объёма поставленных туда вооружений, сообщает The Washington Post. Более тщательные и регулярные проверки необходимо проводить в непосредственной близости от линии фронта, однако это вызывает беспокойство у администрации Байдена, подчёркивает автор материала.

Республиканцы, с трудом получившие большинство в палате представителей, предупредили администрацию Байдена о намерении гораздо пристальнее следить за процессом выделения и поставок масштабной военной помощи Украине. Команда президента, предвидя подобные меры, недавно начала публично говорить о том, что уже прилагает соответствующие усилия: Государственный департамент и Пентагон сообщили о планах введения дополнительных проверок с целью предотвратить попадание американского оружия не в те руки, пишет The Washington Post. Проект оборонного бюджета на новый год включает требования о подробной отчётности со стороны Пентагона и генеральных инспекторов, курирующих передачу вооружений, а также о создании специальной группы по разработке и внедрению новых методов мониторинга. Подобные положения в значительной степени удовлетворяют обе партии в конгрессе, несмотря на общий рост скептицизма в отношении «украинского кейса» в рядах республиканцев.

«Налогоплательщики заслуживают знать, что их деньги идут на то, для чего они предназначены… В любом конфликте могут быть оплошности и неправильное распределение припасов… Мы не пытаемся сделать так, чтобы ни одна единица вооружений не оказалась в руках у русских, но мы хотим убедиться, что это не происходит в больших масштабах», — приводит издание слова члена палаты представителей от Колорадо Джейсона Кроу; политик встал во главе группы, ответственной за внесение новых положений о мониторинге поставок военной помощи. Чиновники Пентагона и ряд экспертов отмечают, что пока реальных поводов для беспокойства немного, тем более учитывая, что это не в интересах Украины — перепродавать оружие на чёрный рынок, портя тем самым репутацию в глазах западных партнёров, пишет автор материала. Однако сама возможность попадания вооружений в «чужие руки» крайне встревожила западное сообщество, которое вливает в страну большое количество переносного и индивидуального оружия, а гражданское население вынуждено заботиться о собственном благополучии.

Есть и практические ограничения: инспекции проводятся «в условиях безопасности» — а значит, вдали от линии фронта. Во-вторых, ресурсы Госдепартамента в деле обеспечения работы инспекторов по оружию на Украине ограничены, а потому нет возможности проверять каждую прибывающую партию. По состоянию на начало ноября американцы провели лишь две «персональные» инспекции с момента обострения конфликта, проверив менее 10% поставленных вооружений, отмечает The Washington Post. Кроу и другие хотят, чтобы Госдепартамент расширил штат специалистов для проведения регулярных проверок на складах и пунктах перераспределения внутри страны. Однако для этого нужна соответствующая законодательная база. На настоящий момент государство — покупатель американского оружия, в случае если поставляемая продукция ВПК не содержит новых либо секретных технологий, даёт лишь «надёжные гарантии» использовать его по назначению. Потому некоторые законодатели напоминают, что Украина давно занимает довольно низкие позиции в глобальных индексах коррупции.

«Учитывая объёмы вооружений, которые мы поставляем, мы обязаны иметь сторонний надзор. Мы делаем это по всему миру, в том числе в странах, которые по индексу коррупции и прозрачности стоят намного выше», — приводит издание слова члена палаты представителей от Флориды Майка Уолтца. Он также сказал, что по всей Украине воюют добровольцы — ветераны армии США, которых можно привлечь к отслеживанию используемых вооружений, а инспекторов нужно направлять вглубь страны, вплоть до «штабов бригад или даже батальонов». Администрация Байдена упорно сопротивлялась такой инициативе, поскольку в таком случае, для обеспечения безопасности, инспекторов необходимо будет вооружить, а это может повлечь эскалацию в отношениях с Россией, которая давно говорит об американском присутствии на театре военных действий, отмечает автор статьи.