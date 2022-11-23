Le Monde: оружейные арсеналы Запада опустели из-за военной помощи Киеву

Спустя девять месяцев после начала спецоперации на Украине возникает вопрос: как долго Запад ещё сможет продержаться и поставлять вооружения Киеву. Как пишет Le Monde, запасы боеприпасов в западных арсеналах истощаются чрезвычайно быстро, а количество техники стало находиться на критически низком уровне, в том числе и за Атлантикой.

Спустя девять месяцев после начала спецоперации на Украине растёт беспокойство по поводу способности западных союзников Киева сохранять темпы поставок оружия, необходимого для того, чтобы украинская армия могла противостоять российским войскам. Как пишет Le Monde, в связи с этим возникает вопрос: как долго Запад сможет продержаться?

«Запасы боеприпасов в западных арсеналах истощаются чрезвычайно быстро. Отныне страны должны пользоваться своими критическими резервами, если они хотят помогать Украине», — предупредил постоянный секретарь Минобороны Эстонии Кусти Салм.

Как отмечает издание, чтобы позволить украинцам ответить на шквал огня со стороны России, Запад широко использовал свои арсеналы. В первую очередь это относится к США, которые обеспечивают две трети военной помощи. Пентагон официально поставил Киеву более миллиона снарядов с 24 февраля. То же самое и с переносным оружием, очень полезным в ближнем бою. За девять месяцев украинцы получили около 50 тыс. противотанковых ракет из американских запасов, в том числе более 8,5 тыс. Javelin. Также было поставлено около 1600 зенитных ракет Stinger и примерно 3 тыс. дронов Switchblade и Phoenix Ghost.

В результате западные резервы начали истощаться, а техника стала находиться на критически низком уровне, в том числе и за Атлантикой.

«Некоторые американские запасы достигли минимума, необходимого для военного планирования и обучения», — сказал Марк Канчиан, исследователь Центра стратегических и международных исследований.

По словам эксперта, США поставили в Киев треть своих запасов ракет Javelin и Stinger, а их резервы ракет GMLRS, которыми оснащены столь полезные украинцам установки HIMARS, находятся в неблагоприятном состоянии.

«Чтобы помочь Украине, Соединённые Штаты истощили свои собственные запасы основного оружия», — говорят исследователи из Центра новой американской безопасности.

Франция также пытается справиться со сложившейся ситуацией как можно скорее. Французских производителей попросили работать в два раза больше. В конце июля Министерство обороны заказало 18 орудий «Цезарь» в рамках ускоренной процедуры, чтобы восполнить потерю пушек, поставленных на Украину. Производителю этого оружия рекомендовано сократить время производства с 18 до 12 месяцев. Кроме того, был начат аудит производителей вооружения, чтобы выявить наиболее уязвимые предприятия и посмотреть, как им можно помочь.

Как заключает автор материала, сознавая медлительность процедур, Министерство обороны обязалось направлять производителям «письма-обязательства», гарантируя им сроки и объёмы заказов, не дожидаясь фактического подписания контрактов. Это явно свидетельствует о том, что Франция, как и другие западные страны, вступила на рельсы военной экономики.