BFM TV: Минобороны и ВПК Франции начали преобразования в рамках «военной экономики»

Выполняя поручение президента Франции Эммануэля Макрона о введении «военной экономики», Минобороны и ВПК намерены ускорить производство оружия, увеличить объёмы производства и уменьшить его стоимость, пишет BFM TV. Для скорейшего пополнения запасов в ведомстве намерены перенести производство части компонентов во Францию, уменьшить бюрократические сложности и привлечь дополнительное финансирование военного бюджета.

В июне Эммануэль Макрон объявил о введении «военной экономики» для противостояния возможным серьёзным конфликтам, в которых будет задействована французская армия, напоминает BFM TV. В сентябре и начале ноября министр ВС Франции Себастьян Лекорню и главы трёх видов войск рассказали о своих нуждах предприятиям и крупным компаниям военно-промышленного комплекса.

Как уточняют в канцелярии министра вооружённых сил, под военной экономикой понимают такую оборонную промышленность, которая «сможет удовлетворить будущим запросам в области вооружения, боеприпасов и поддержания работоспособного состояния в случае крупного конфликта». Однако задача по пополнению запасов остаётся сложной, так как подразумевает одновременный рост скорости и объёмов производства. На прошедших встречах участники составили список из 12 наименований приоритетного типа вооружения — его содержание не раскрывается, однако главным образом в него входит оружие для ведения боя на земле и особенно боеприпасы крупного и мелкого калибра, гаубицы и ракеты «земля — воздух».

Как объяснили во французском Минобороны, введённые меры стали «последствиями и уроком» украинского конфликта. При этом решения уже приняты, а заказы размещены и исполняются — иногда в течение несколько дней или недель, как это было с САУ «Цезарь», которые изъяли из запасов для передачи Украине. Главная задача в военном плане состоит в пополнении запасов боеприпасов, но в то же время в промышленном плане — в наличии запчастей, необходимых для производства и ремонта.

В связи с этим предусматривается «релокализация производства некоторых компонентов». В военном ведомстве поясняют, что вопрос об этом ставился ещё до украинского конфликта, а ответ на него состоит в том, чтобы одновременно упреждать заказы для подготовки запасов и объединять заказы вместо отдельных запросов.

Кроме того, релокализация может затронуть и полупроводники, которые сейчас поставляют из Азии: их намерены производить в Европе и уже изготавливают на французских заводах рядом с Греноблем. В июле Эммануэль Макрон объявил о внедрении программы «Электроника 2030», которая призвана поддержать развитие этого направления.

Наконец, чтобы не задерживать начало производства в ожидании официального уведомления от Главного управления вооружения (DGA), во Франции будут выпускать письма-заказы. Для предприятий индустриальной и технологической оборонной базы (BITD) эти предконтракты будут действовать как обязательства покупки.

Что касается торговли французским вооружением с другими странам, в Минобороны отводят ей важную роль в оборонной промышленности, однако подчёркивают, что «всё зависит от контекста и ситуации». В случае ухудшения ситуации в ведомстве намерены изымать предназначенный на экспорт товар, а не «ждать, оберегая отношения с партнёрами».

В статье отмечается, что текущего бюджета по закону о военном планировании на 2019—2025 годы или на 2024—2030 годы может не хватить для пополнения запасов, инвестиций и модернизации производства. Минобороны Франции начало переговоры с Минфином, однако пока не достигло особых успехов: если в военном ведомстве расходы на следующий период оценивают по крайней мере в €420—430 млрд, то предоставить ему готовы только €375 млрд. Для дополнительного финансирования рассматривают различные варианты: обращение к банковскому рынку, инвестиционным фондам или даже к инвестициям от широкой общественности, пишет BFM TV.