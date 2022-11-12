DT: важная веха — Великобритания провела испытания лазерной установки DragonFire

Британское лазерное направленное энергетическое оружие дальнего действия DragonFire стало ещё на шаг ближе к производству после прошедших успешных испытаний, передаёт The Daily Telegraph. Испытания включали в себя использование прототипа лазерного оружия для поражения нескольких целей на разных расстояниях. Издание указывает на важность подобных испытаний на фоне поиска на Западе способа поражения гиперзвуковых ракет, которые разрабатывают Китай и Россия.

Великобритания провела новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire, сделав этот лазер британского производства, призванный сбивать вражеские ракеты, на шаг ближе к производству, сообщает The Daily Telegraph.

Испытания установки проходили на территории научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне, принадлежащей Министерству обороны Соединённого Королевства. Демонстрационный образец оружия должен был поразить несколько мишеней на различных дистанциях, требующих высокой точности направления луча.

Исполнительный директор оборонной компании Qinetiq Стив Уэйди назвал проведённые испытания «действительно важной вехой». Так, как напоминает издание, испытания состоялись в то время, когда чиновники на Западе ставят перед учёными задачу найти способ поражения гиперзвуковых ракет, которые разрабатывают Китай и Россия. Этот процесс требует как правильного оружия, так и суперкомпьютера, способного рассчитать траекторию цели, движущейся со скоростью свыше 6 100 км/ч.

Предполагается, что основной задачей лазера мощностью 50 кВт станет поражение ракет, беспилотников и других вражеских целей для защиты бронетехники и кораблей. Это оружие не требует боеприпасов, так как использует электрическую энергию, что является ещё одним его преимуществом, учитывая то количество ракет, которое страны Запада передают Украине.

По данным Qinetiq, за шесть месяцев до конца сентября компания получила заказов на £800 млн и располагает бюджетом в размере £3 млрд. Продажи выросли на 12%, до £673 млн, благодаря заказам из США, где компания является подрядчиком по электромагнитной системе запуска самолётов (Emals), разрабатываемой для запуска истребителей с новейших американских авианосцев класса Gerald Ford. В частности, Qinetiq разработала системы, обеспечивающие потребление энергии Emals и управление запуском.

По словам Уэйди, это сотрудничество с Соединёнными Штатами предоставляет для компании возможность «долгосрочного производства», пишет The Daily Telegraph.