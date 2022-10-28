Американский политолог: с «оборонным иждивенчеством» Европы пора заканчивать

Европейцы много лет «сидели на шее» у Вашингтона, который за счёт американских налогоплательщиков обеспечивал им обороноспособность — и их не заставил одуматься даже украинский кризис, считает политолог и бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу. По мнению Бэндоу, властям пора начать руководствоваться в первую очередь интересами американцев — и для начала им следует передать лидирующую роль в плане поддержки Киева Брюсселю.

В плане противодействия России по вопросу Украины Великобритания уже не один месяц «идёт в авангарде»: к примеру, Лиз Трасс, которую только что прогнали с поста премьер-министра страны, работая ранее в МИДе, нанимала музыкантов, играющих шлягеры «Битлз», чтобы повлиять на американского госсекретаря Энтони Блинкена и заставить его занять более жёсткую позицию по отношению к Москве, а бывший премьер Борис Джонсон в ходе своего визита на Украину ещё демонстративнее строил из себя «сверхястреба», явно подражая Уинстону Черчиллю, пишет на страницах American Conservative американский политолог и бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

По всему выходило, что Лондон хочет сказать: «Вперёд, за мной!» — вот только это оказалось не более чем «показухой», констатирует Бэндоу. Тот же Джонсон, призывая союзников по НАТО раскошелиться на оборонные нужды, сам наращивать военные расходы Великобритании не стал — он ограничился лишь обещаниями сделать это в будущем, но его обещания всегда приходится делить напополам, сетует эксперт. Риши Сунак, который при Джонсоне возглавлял минфин, также отказался поддерживать увеличение оборонных расходов до 3% ВВП — а сменивший его при не задержавшейся надолго Трасс Джереми Хант, по некоторым данным, рассматривал возможность сохранения этой планки в районе 2% до 2026-27 гг., обязавшись поднять её до 3% к 2030 году, перечисляет автор.

Все эти обязательства, разумеется, ничего не значат — и, хотя Хант пережил «чистку», организованную занявшим теперь премьерский пост Сунаком, его новый начальник опять-таки наращивание расходов на оборону не поддержал, продолжает Бэндоу. Более того, во время своего первого звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому Сунак, судя по заявлениям украинских чиновников, знакомых с содержанием переговоров, практически ничего не сказал об обороне Европы и признался, что Лондон будет сокращать траты на военные цели, подчёркивает автор. По данным Бэндоу, о том, что Великобритания снизит оборонные расходы, говорят и другие наблюдатели и эксперты.

Впрочем, даже если бы Сунак и обещал нарастить вложения в обороноспособность страны, внутренняя политика Великобритании не отличается большой стабильностью — и далеко не факт, что он и его министры останутся на своих местах после выборов, которые пройдут уже через два года, отмечает американский политолог. Как напоминает аналитик, если бы голосование прошло прямо сейчас, то победителями с большой долей вероятности оказались бы лейбористы. Если же консерваторы всё-таки удержатся у власти, они в первую очередь будут думать о насущном, а не о данных сейчас обещаниях, которые их в любом случае нельзя заставить выполнить, рассуждает эксперт.

«Можно, конечно, предположить, что новое британское правительство считает, что его нынешние бюджетные трудности требуют сокращения оборонных расходов, — пишет Бэндоу. — Вот только у США в финансовом плане дела идут куда хуже — но от американцев всё равно ждут, что, пока Вашингтон стремительными темпами движется к налоговому армагеддону, они будут выручать практически всех вокруг».

Администрация Джо Байдена только что объявила, что в 2022 налоговом году, который в США закончился 30 сентября, дефицит бюджета составил «всего-то» $1,4 млрд; президент при этом подчеркнул, что это — замечательные новости, ведь по итогам предыдущего года дефицит был в два раза больше, пишет Бэндоу. Между тем дефицит прошлого года оказался четвёртым по объёмам за всю историю США — больше он был только в 2020 и 2021 годах, когда американские власти раздавали деньги на фоне пандемии коронавируса, а также в 2009-м после финансового кризиса, отмечает политолог. Ну а резкое его сокращение по сравнению с прошлым годом обусловлено отнюдь не тем, что федеральное правительство США внезапно обрело «финансовую рассудительность», а тем, что пандемия пошла на спад, полагает эксперт.

Как пишет Бэндоу, американские активисты, которые следят за состоянием бюджета страны, бьют тревогу, сигнализируя, что в прошлом году Вашингтон привлёк заёмных средств на $1,4 трлн. Но ситуация могла бы быть ещё плачевнее — ведь демократы, будь у них преимущество в конгрессе посерьёзнее, смогли бы протолкнуть ещё более щедрую версию законопроекта Байдена о финансовой помощи населению, возмущается аналитик.

В бюджетном управлении конгресса США уже предупреждают, что госдолг США при сохранении нынешних темпов роста может уже к середине века достигнуть 185% ВВП, что чревато самыми разными последствиями от замедления экономического роста и вплоть до «кризиса в стиле Греции», отмечает Бэндоу. «Но если над США нависает подобное будущее, с какой стати они настолько больше тратят на оборону по сравнению с Европой? — вопрошает эксперт. — Почему Америка отправляет в Европу столько солдат? Почему Вашингтон настолько активнее по сравнению с Европой помогает Украине? И когда же европейцы уже исполнят свои обещания делать значительно больше?»

Ответ на последний вопрос очевиден: этого не произойдёт никогда, ведь европейцы отнюдь не дураки, и, покуда «ястребиные» президенты и конгрессмены будут ставить интересы других стран превыше американских, им и не будет смысла всерьёз задумываться о собственной работоспобности, признаёт автор. И в этом смысле, убеждён Бэндоу, российская спецоперация на Украине ничего не изменила.

Оторопев поначалу после старта боевых действий, многие европейские правительства «сгоряча» заявили, что будут наращивать военные расходы — однако Вашингтон почти сразу же «ломанулся вперёд» и пустился наращивать всюду военное присутствие и раздавать деньги, разъясняет политолог. Ну а когда стало понятно, что американские политики не станут настаивать на том, чтобы европейцы тоже предприняли какие-то усилия, а вместо этого «привычно протянут счёт американским налогоплательщикам», Европа быстро «переобулась»: Великобритания отодвинула свои обещания подальше в будущее, где про них можно будет забыть, Германия свои пересмотрела, а большинство остальных стран континента о наращивании оборонных расходов просто перестали говорить.

«Проблема сохраняет фундаментальный характер: несмотря на то, что Украина объята ожесточённейшими боевыми действиями, большинство европейцев особой угрозы не ощущают — и ждут, что Америка сделает всё необходимое, дабы их защитить», — считает Бэндоу. Как подчёркивает эксперт, недавний соцопрос, проводившийся, чтобы определить, как европейцы относятся к НАТО, показал, что жители большинства европейских стран не особенно стремятся защищать своих соседей — доля респондентов, готовых оказывать деятельную поддержку соседним странам при нападении на них, везде оказалась меньше, чем процент тех, кто считает, что их обязательно выручат США.

Вашингтон продолжает уделять несоразмерно большое внимание обороне Европы, даже несмотря на то, что он до сих пор так и не смог вырваться с Ближнего Востока, где обеспечивает охрану «избалованным монаршим особам», несмотря на полное неуважение со стороны последних, и по сей день оккупирует часть Сирии, «по образцу ИГ*» похищая нефтяные ресурсы этой страны, пишет Бэндоу. А тем временем всё большую угрозу представляет для США Китай, председатель которого Си Цзиньпин смог сосредоточить в своих руках всю власть и готов, пусть и пока только в крайних случаях, применять для достижения своих целей силу — но США при этом в случае конфликта с КНР останутся без союзников, поскольку Европа, которая и себя-то не может защитить, в такую войну точно не вступит, а Япония и Южная Корея явно не захотят оказаться мишенями для своего крупного соседа, рассуждает политолог.

По мнению Бэндоу, действия Москвы по отношению к Украине были несправедливы, поэтому Вашингтон поступил совершенно правильно, оказав Киеву помощь. Но это не отменяет того факта, что оборона Украины имеет куда более серьёзное значение как раз для Европы — и европейские правительства, многие десятилетия «сидевшие на шее» у Вашингтона, должны были выступить в этом вопросе в роли лидера, принимая значительно более активные меры как для поддержки Киева, так и для укрепления своих рубежей, уверен политолог.

Поскольку они так не поступили, Вашингтон теперь должен наконец проявить лидерские качества — но не так, как это понимают американские чиновники, которые «без нужды приносят собственных граждан в жертву по всему миру», убеждён Бэндоу. По мысли аналитика, вместо этого Америке пора дать европейским чиновникам понять, что Вашингтон будет сворачивать активность, поскольку начнёт восстанавливать свою экономику и наводить порядок в финансовой сфере. Как полагает эксперт, для начала американским властям следует вывести из Европы дополнительные контингенты, которые были в спешке отправлены туда после начала спецоперации, когда аналитики предсказывали быструю победу России, а также сократить финансовую помощь Киеву, передав эти полномочия Брюсселю.

Европейцы, конечно же, будут жаловаться на то, что Америка выбрала крайне неудобный момент для таких решений, — но в глазах «оборонных иждивенцев» неудобной будет любая попытка переложить на них хотя бы часть ответственности за себя, предупреждает Бэндоу. Как подчёркивает политолог, США больше не могут затягивать с решительными шагами для сокращения бюджетного дефицита и предстоящие выборы в конгресс могут стать очень хорошей возможностью для того, чтобы пересмотреть свои бюджетные приоритеты.

«Европейцы много десятилетий первым делом думали о себе, по умолчанию считая, что Америка всегда им поможет, — подытоживает Бэндоу. — И ныне, даже когда на окраине их собственного континента идут боевые действия, они не желают ответственно подходить к собственной обороне. Украина — кризис, который в первую очередь касается Европы, а не США. И американским чиновникам давно пора поставить во главу угла интересы американского народа».





* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.