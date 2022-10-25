Переборщили с помощью Украине: ЕС рискует столкнуться с нехваткой оружия

Украинский конфликт, конца которому пока не видно, уже поглотил большие запасы вооружений европейских стран. И вскоре они неизбежно столкнутся с дилеммой — продолжить ли эту практику или сохранить остатки арсеналов для себя. При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявляет, что «опытная» Россия куда быстрее восстановит свой военный потенциал, нежели Европа, сообщает Media Narodowe.

Военные запасы многих европейских стран на сегодняшний день невелики, ведь после окончания холодной войны оборонные расходы перестали быть для них приоритетом. Не только в небольших странах, но и в некоторых крупных странах НАТО украинский конфликт стал бременем для арсенала, пишет Media Narodowe.

Портал обращает внимание на то, что стоимость оружия и техники, направленных США и другими странами — членами НАТО Украине, оценивается в миллиарды долларов США. Некоторые союзники передали все имеющиеся вооружения советских времён и теперь ожидают американские поставки. Возможно, однако, что некоторые европейские страны столкнутся со сложностями в скорейшем пополнении запасов, ведь у них больше нет сильного оборонного сектора, способного оперативно производить необходимое оружие и боеприпасы. Большинство из них по прежнему полагаются на преобладающую сегодня оборонную промышленность США, которая уже успела вытеснить многих конкурентов.

Media Narodowe обращает внимание на то, что именно эти страны сегодня сталкиваются со следующей дилеммой: должны ли они и далее передавать свои запасы оружия на Украину и тем самым повышать уровень своей уязвимости в случае конфликта, или им стоит сохранить то, что у них осталось. Украинский конфликт длится уже восемь месяцев, но европейские союзники Киева оценивают, что он продлится ещё много месяцев, если не лет. Одновременно обе стороны быстро тратят свои запасы оружия, поэтому победителем может выйти тот, кто продержится дольше.

«Мы подозреваем, что Россия скорее раньше, чем позже восстановит свои возможности, так как президент России может поручить производителям оружия перейти на круглосуточное производство», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он предполагает, что часть солдат Москва отправила именно на заводы, а не на фронт, и указывает на опыт России в восстановлении своих вооружённых сил после грузинских событий 2008 года и украинских 2014 года.

Певкур подчеркнул, что Эстония выделила Украине треть своего оборонного бюджета. Норвегия отправила на Украину более 45% своих гаубиц, Словения — почти 40% своих танков, а Чехия — около 33% своих ракетных установок Salvo. В свою очередь с февраля этого года США выделили более $17,5 млрд на вооружение и технику для Украины. Такая щедрость вызывает у некоторых членов конгресса вопросы насчёт того, не слишком ли американцы рискуют. Несмотря на то что Пентагон не предоставляет данные о своих запасах, понятно, что их уровень снизился.