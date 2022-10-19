Gazeta.pl: украинский конфликт положил начало гонке вооружений, и Польша не будет стоять в стороне

У Польши есть все шансы создать такую ​​же сильную армию, как у Германии или Франции, чтобы принять участие в сдерживании военного конфликта НАТО с Россией, вероятность которого на настоящий момент составляет 50%, уверен замминистра обороны страны Марчин Очепа. В интервью gazeta.pl он рассказывает, что украинский конфликт положил начало гонке вооружений в мире, поэтому Варшава активно закупает военную технику у дружественной Южной Кореи.

В интервью порталу gazeta.pl замминистра обороны Польши Марчин Очепа подтвердил свои слова о том, что риск прямого конфликта между Россией и НАТО сейчас составляет 50%. «Я искренне поддерживаю эту точку зрения», — подчеркнул Очепа. По его словам, украинский конфликт непредсказуем и логика событий может не идти в соответсвии с определёнными планами.

Очепа полагает, что Россия действует иначе, нежели демократические страны, и может поставить всё на одну карту. Поэтому польское правительство рассматривает различные сценарии развития ситуации, в том числе агрессивные действия России протиа Балтийских стран. «Мы в министерстве национальной обороны анализируем самые чёрные сценарии», — сказал он.

В беседе замминистра объяснил, что война на Украине положила начало гонке вооружений в мире, в которой, по всей видимости, Польша тоже намерена участвовать. В связи с этим Очепа указал на хорошие отношения между Польшей и Южной Кореей. «Мы её первый клиент», — добавил он.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак должен был лично отправиться в Южную Корею, чтобы получить первую партию танков и гаубиц-пушек. В ходе визита в Сеул он также был намерен пообщаться со своим южнокорейским коллегой и представителями оборонной промышленности. Однако самолёт главы Минобороны не долетел, а визит в результате пришлось отменить. В министерстве случившееся объяснили неполадкой самолёта. Эту версию подтвердил Очепа и одновременно опроверг сообщения о том, что Китай заблокировал рейс польской делегации в Сеул.

Очепа согласен с министром в том, что у Польши есть шанс создать такую ​​же сильную армию, как у Германии или Франции, ведь траты на сильную армию всё равно будут меньше, чем на военный конфликт.

В интервью он также не исключил того, что в определённый момент Москва решится применить ядерное оружие, поэтому нужно ставить соотвествующие границы и реагировать. «У НАТО есть ответ на различные сценарии, которые могут произойти на Украине... Проводятся консультации со всеми странами НАТО по поводу возможного применения Россией ядерного оружия», — резюмировал он.