Rzeczpospolita: Германия «подминает» Европу под себя и проверяет на прочность НАТО

Без поддержки США Европа не сможет самостоятельно защитить свой суверенитет ни от России, ни от Китая, считает бывший министр национальной обороны Польши Ян Парис. В статье для Rzeczpospolita он критикует политику Германии, которая при поддержке Франции хочет превратить ЕС в единое сверхгосударство с диктатом немецкого лобби. Парис обращает внимание, что из-за этого в Европе уже происходит раскол, в частности, в объёмах и форме помощи Украине, а НАТО превращается в клуб, где каждый реализует свои собственные интересы.

США проводят международную политику на глобальном уровне, прежде всего со сверхдержавами, которые в состоянии сильно подорвать их безопасность. Главным соперником США выступает ядерная держава в лице России и Китай в качестве державы экономической. Следовательно, Европа для США представляет собой важнейший набор союзных государств, объединённых в НАТО. Однако на настоящий момент не все страны ЕС сумели согласовать свои внешнеполитические приоритеты с Вашингтоном, пишет в издании Rzeczpospolita бывший министр национальной обороны Польши Ян Парис.

В статье он объясняет, что, сопоставив военный потенциал США и европейских стран, становится очевидно, что в этих отношениях именно США — гарант безопасности, в то время как Европа полагается на силы сдерживания и на американские обязательства. Следовательно, любые идеи о стратегической автономии Европы — пока что не более чем пустые планы. Польша, в свою очередь, понимает, что без поддержки США Европа не сможет самостоятельно защитить свой суверенитет ни от России, ни от Китая. В случае угрозы страны «Триморья»* должны будут рассчитывать именно на поддержку со стороны США, а не соседних европейских стран.

Ян Парис указывает на то, что политика безопасности США в отношении Европы сегодня главным образом зависит прежде всего от поведения отдельных стран ЕС перед лицом украинского кризиса. В качестве примера он приводит позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который считает «зависимость» Европы от своего сильнейшего союзника США угрозой и игнорирует причины реальной военной слабости ЕС. В свою очередь, приоритет для канцлера Олафа Шольца в ходе настоящего конфликта следующий — обеспечить Германии положение гегемона в Европе.

Сегодня в Европе проводится разная политика в отношении украинского конфликта. С одной стороны, это мощная военная, политическая и материальная поддержка в адрес Киева. Такого курса придерживаются Польша и Великобритания вместе с США. Вторая линия — это немецко-французский политический курс, на первый взгляд, весьма жёсткий, однако на самом деле за ним кроется мягкое отношение к России — то есть поддержание диалога с ней, прекращение боевых действий и оказание минимальной помощи Украине. Бывший министр обороны называет такой подход пацифистско-пророссийской линией, сторонники которой считают ситуацию на Украине периферийным конфликтом в бывшем постсоветском лагере. В связи с этим очедвидно, что НАТО уже превратилось в клуб заинтересованных сторон, где каждый реализует свои собственные интересы.

В статье экс-министр отмечает, что не только российский лидер Владимир Путин заинтересован в том, чтобы подвергнуть изменениям настоящий мировой порядок в Европе. Канцлер Шольц также преследует проект превращения ЕС в единое сверхгосударство с общей внешней политикой и политикой безопасности. В таком случае ни о каком праве на двусторонние оборонные отношения с США, которыми так дорожит Польша, речи и быть не может.

В этой новой сверхдержаве главная роль должа быть отведена немецким и французским политикам, известным своей многолетней пророссийской позицией. «Следовательно, под их влиянием ЕС попал бы в зависимость от агрессивной России. Стран восточного фланга лишили бы возможности сильного вооружения и защиты от России без согласия пророссийских политиков из Берлина и Парижа», — предупреждает Ян Парис.

В Rzeczpоspolita он обращает внимание на то, что государства, не согласные с диктатом немецкого лобби в ЕС, Берлин намерен уничтожить с помощью финансового шантажа, который он уже в принципе начал применять в отношении Польши. Бывший министр считает, что выплате Польше европейских средств из Фонда восстановления после пандемии в размере €24 млрд препятствует именно Германия. Он подчёркивает, что этой суммы хватило бы на закупку 3000 танков «Абрамс». Это масштаб немецкого финансового шантажа за то, что Варшава защищает свой суверенитет и не даёт своего согласия на вмешательство во внутренние дела Польши и в её политику безопасности, сетует экс-министр.

Польский политик уверен, что берлинские политики любой ценой хотят построить

европейское сверхгосударство под своим лидерством также без оглядки на геополитические последствия. «Польша — одна из тех стран, которые категорически не хотят соглашаться на немецкую гегемонию в Европе, потому что нисколько не доверяют немецким политикам. Мы знаем, что под руководством Германии Европа будет проводить свою обычную политику, то есть эгоистическую и пророссийскую», — предупреждает Парис.