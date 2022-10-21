Wprost: «словно из фантастических фильмов» — НАТО направило к границе с Россией боевых роботов

Четыре вооружённых боевых робота THeMISТ направлены на пограничную с Россией территорию Литвы в рамках учений, сообщает польское издание Wprost. Ранее эти продвинутые гусеничные дроны уже приняли участие в боевых действиях на Украине, отмечается в материале.

Литовская граница только что была укреплена оружием родом из научно-фантастических фильмов. Вдоль участка, прилегающего к России, были размещены четыре вооружённых боевых робота THeMIS — Tracked Hybrid Modular Infantry Systems. Это устройства производства эстонской компании Milrem Robotics, и они принадлежат 13-й лёгкой бригаде Королевской армии Нидерландов.

НАТО направило беспилотные машины в рамках программы учений, посвящённых совершенствованию оборонной доктрины Североатлантического альянса. «Машины были введены в экспериментальную эксплуатацию оперативным подразделением в соответствующей военной среде», — заявил подполковник Сьорд Мевиссен изданию El Confidential. Он обратил внимание на то, что речь не идёт об обычном тесте и обычном обучении. Он подчеркнул, что территория Литвы находится под пристальным наблюдением России, а страны — члены НАТО серьёзно относятся к использованию роботов.

Wprost рассказывает, что THeMIS и другие автономные единицы уже используются на территории Украины, главным образом для эвакуации и логистических задач. Более того, по словам военных, они обладают большой огневой мощью и могут прикрывать скрытую пехоту. Их также можно модифицировать в соответствии с потребностями поля боя. Их башни могут быть оснащены одновременно несколькими видами вооружения и разведывательными дронами. THeMIS передвигаются самостоятельно либо могут управляться человеком. Однако у них нет возможности автоматически открывать огонь, они не обладают системами искусственного интеллекта, которые в состоянии самостоятельно обнаруживать и поражать цели.