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«Угроза национальной безопасности»: финские власти намерены затруднить россиянам покупку недвижимости

Материал представлен в пересказе ИноТВ
С началом украинского конфликта россияне стали покупать меньше финской недвижимости, однако затем продажи вновь начали расти, сообщает wPolityce.pl. Поэтому власти подготовили законопроект, дающий финскому минобороны широкие полномочия по проверке подобных сделок с точки зрения национальной безопасности. К тому же покупка собственности в Финляндии больше не является основанием для получения россиянами виз, отмечает польское издание.
«Угроза национальной безопасности»: финские власти намерены затруднить россиянам покупку недвижимости
AP

Министерству национальной обороны Финляндии следует более широко контролировать и вмешиваться в сделки по приобретению земельных участков и домов иностранцами, особенно не гражданами ЕС. В случае с недвижимостью, расположенной вблизи объектов вооружённых сил или пограничной службы, государство сможет воспользоваться правом первоочередного выкупа — следует из правительственного законопроекта, который уже направлен в парламент, пишет портал wPolityce.pl.

В первую очередь проект поправок связан с недавним ростом числа сделок по покупке финской недвижимости гражданами России и риском использования некоторых из этих объектов для оказания влияния или осуществления гибридных операций. Новые правила предоставят чиновникам министерства обороны широкие полномочия в плане проверки ключевых сделок с недвижимостью и источников их финансирования именно с точки зрения национальной безопасности. У них будет 4 месяца на осуществление всех поверочных процедур. Более того, в случае, если данная недвижимость находится в пределах 1 км от военных и пограничных объектов, государство будет иметь приоритет первоочередного выкупа. Если законопроект будет одобрен парламентом, поправка вступит в силу с 2023 года, подчёркивает портал.
 
После начала российской военной спецоперации в конце февраля, количество сделок по покупке недвижимости россиянами упало, но затем произошёл резкий рост. Это было связано, в частности, с тем, что иностранные владельцы недвижимости в Финляндии имеют право на получение визы и въезд в страну. Тенденция совместной покупки недвижимости несколькими людьми также была заметной. 
 
В конце сентября были введены ограничения на въезд для граждан России: границу могут пересекать лишь россияне, владевшие домами или квартирами в Финляндии ранее при условии, что цель их поездки обусловлена необходимой деятельностью, связанной с управлением или содержанием недвижимости. Это означает, что сделки по приобретению недвижимости после сентября 2022 года уже не дают права на въезд, объясняет портал. 
 
По данным на конец сентября, в 2022 году россияне с согласия министерства приобрели около 220 объектов недвижимости — это столько же, сколько за весь 2021 год. Двумя годами раньше в руки россиян попало примерно 130 объектов недвижимости. Граждан России на финском рынке недвижимости интересуют различные типы объектов: кроме квартир, частных домов или популярных дач, также более крупные комплексы с выходом к водоёмам. 
 
Согласно закону, вступившему в силу в начале 2020 года, покупатели из-за пределов ЕС должны обращаться за разрешением в минобороны, однако государство пока не могло воспрепятствовать сделке, непосредственно ссылаясь на «угрозу национальной безопасности». По данным минобороны, не было вынесено ни одного отрицательного решения, напоминает портал. 
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источник
wPolityce.pl Польша Европа
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