Der Spiegel: сотни миллионов и четыре года — Финляндия решилась строить стену на границе с Россией

Парламентские партии Финляндии поддержали проект строительства стены на границе с Россией, сообщает Der Spiegel. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин, подчеркнув, что это сооружение необходимо для того, чтобы «превентивно» влиять на ситуацию на рубежах государства. По предварительным подсчётам, строительство обойдётся в сотни миллионов евро и займёт от трёх до четырёх лет, что вызывает критику у местной оппозиции, рассказывает немецкое издание.
Боевые действия на Украине подтолкнули Финляндию к мысли о строительстве стены на границе с Россией, сообщает Der Spiegel. После встречи партийных лидеров в Хельсинки все политические объединения, представленные в парламенте, поддержали этот проект. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин. «Задача заключается в том, чтобы обеспечить хороший контроль за границей, — пояснила она. — И чтобы мы могли превентивно влиять на ситуации, которые возникают на границе».
Длина стены составит от 130 до 260 км. При этом общая протяжённость границы между Финляндией и Россией составляет 1300 км. Теперь правительство страны приступит к разработке пилотного проекта. Голосование по нему пройдёт уже в этом году. Окончательное решение планируется принять в 2023-м.
По предварительным подсчётам, строительство обойдётся в сотни миллионов евро и займёт от трёх до четырёх лет. Финская оппозиция высказывают критику по поводу таких больших затрат и продолжительности проекта. К тому же из-за боевых действий на Украине Хельсинки собираются вступить в НАТО, хотя десятилетиями сохраняли нейтралитет. Но окончательное решение по поводу членства в альянсе ещё не принято.
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