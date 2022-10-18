France 3: «цены выше, но что поделаешь» — французы вынуждены заправляться в Швейцарии

Во Франции жители приграничных регионов ездят за бензином в соседнюю Швейцарию: по их словам, цены здесь немного выше, но хотя бы есть возможность заправиться, передаёт France 3. Как отмечает телеканал, спустя две недели после начала забастовки топливных компаний Total и Esso ситуация на французских заправках остаётся сложной.

Последняя остановка перед границей стала необходимостью: эти швейцарцы едут на каникулы во Францию и задаются вопросом, смогут ли заправиться по дороге.

ШВЕЙЦАРЕЦ: Я залил 12 литров и ещё взял про запас, чтобы добраться до Парижа и потом вернуться в Швейцарию.

Вот уже несколько дней управляющая на этой заправке отмечает возвращение покупателей, живущих вблизи границы: обычно такие автомобилисты предпочитали заправляться на французской стороне, где цены ниже.

СИЛЬВИ РУА, управляющая заправкой: Да, это слегка безумная ситуация. На фоне того, что сейчас происходит во Франции, у нас сейчас действительно много покупателей — их число действительно почти удвоилось. К нам также приезжает много жителей приграничных районов, которые снова начали покупать бензин у нас. Нам приходится чаще заказывать поставки и проверять цистерны, чтобы вовремя их пополнить и не остаться без топлива — этого с нами предположительно не случится (смеётся).

На бензоколонках одна за другой следуют машины с французскими номерами. Этот житель региона Франш-Конте заполняет полный бак для своей дочери, которая больше не может найти бензин во Франции.

ФРАНЦУЗ: Она работает на одной из свободных профессий, а я живу здесь и могу, к счастью, приезжать из Швейцарии. Цены немного выше, но что поделать.

Заручившись помощью друга, этот француз потратил в дороге 20 минут, чтобы заправить две семейные машины.

ДРУГОЙ ФРАНЦУЗ: Я специально приехал, чтобы заправить полный бак, потому что бензина нет ни в больницах, ни в… Есть дизель на приграничных АЗС. Так что моя жена попросила ей тоже заправить полный бак. Так что мы вдвоём пользуемся возможностью заправить обе машины.

Во Франции на заправках по-прежнему сложная ситуация — спустя две недели после начала забастовки рабочих топливных компаний Total и Esso.

Дата выхода в эфир 15 октября 2022 года.