Le Figaro: «больше французов, чем итальянцев» — жители Лазурного берега ездят на заправку в соседнюю страну

Столкнувшись с дефицитом бензина из-за забастовок топливных компаний и огромными очередями, некоторые жители Лазурного берега Франции решили заправляться в соседней Италии, сообщает Le Figaro. Теперь на ближайших к границе заправках больше французов, чем итальянцев: в отличие от родной страны, там им позволено набрать больше 30 литров бензина, а также наполнить канистры.

Вот уже больше недели во Франции обостряется топливный кризис, что работает на руку забастовочному движению на многих нефтеперерабатывающих заводах, пишет Le Figaro. Официальный представитель правительства Оливье Веран заверил 5 октября, что дефицита углеводородов не возникнет — будут лишь «временные проблемы с поставками». Министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше на следующий день предсказала выход из кризиса «через два-три дня». Тем не менее в этот четверг почти каждая третья АЗС в стране (а в Ницце — каждая вторая) столкнулась по крайней мере с частичной нехваткой топлива.

В среду премьер-министр Элизабет Борн заявила о принудительном возвращении на работу бастующих рабочих для разблокировки хранилищ и снабжения заправок бензином. Однако на этом проблема не решена, а распечатки стратегических запасов и повышения импорта также будет недостаточно, подчёркивается в статье.

Пока дома дела идут плохо, некоторые французы направили свой взгляд по ту сторону границы — в частности, в Италию, замечает издание. В этой стране нет никакого дефицита и никаких очередей на АЗС. Пока в Приморских Альпах постановлением префектуры для большинства автомобилей введён запрет на продажу свыше 30 л бензина, в Италии не установлено никакого лимита. Кроме того, в отличие от соседнего французского департамента, здесь можно заполнять канистры.

На пути из Ниццы первая итальянская заправка возникает в часе езды в городе Вентимилья: она зажата между каменистым склоном и рекой Ройя, которая чуть ниже впадает в Средиземное море. В четверг в восемь утра тут можно увидеть множество машин с регистрационным знаком на «06», который указывает на Приморские Альпы. «Сейчас мы обслуживаем больше французов, чем итальянцев. Если кризис выражается в этом, то пусть он не кончается!» — иронизирует хозяин АЗС Феличе Трокколи. Действительно, больше половины автомобилей в очереди приехали из Франции.

«Я часто приезжаю в Вентимилью, но обычно за сигаретами. Сегодня хочу заправить полный бак — больше даже не пытаюсь это сделать во Франции», — объяснила газете Натали, которая живёт рядом с Ниццей. Она рассказала, что у неё есть время, потому что она на пенсии, а вот её дочери, которая работает в офисе, пришлось во вторник отстоять два часа в очереди за бензином. Вчера она специально приехала в середине ночи, чтобы не ждать. «Это ненормально», — жалуется Натали.

Молодой рабочий на бензоколонке завален работой — он, очевидно, тоже не привык к такому потоку машин на рассвете. Прерывая вопрос журналистов о том, сколько сюда приезжает французов, он бросает: «Много, очень много!» «Топливо, оно как вода: мы готовы на всё, чтобы им завладеть, оно жизненно необходимо, — заявил один из автомобилистов, приехавший из Граса. — Поэтому мы закупаемся бензином там, где он есть».