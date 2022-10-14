BFM TV: французские профсоюзы объявили о всеобщей межпрофессиональной забастовке

Францию охватывает волна возмущения: к забастовке работников топливной отрасли планируют присоединиться профсоюзы железнодорожников и парижского транспорта, а также сотрудники сферы образования, здравоохранения и торговли, передаёт BFM TV. На фоне роста инфляции они требуют повысить зарплаты и отстаивают право на забастовку, которое правительство нарушает путём принудительного возвращения на работу бастующих.

Забастовка (во Франции. — ИноТВ) охватывает всё больше секторов экономики. Первыми с 27 сентября начали бастовать нефтеперерабатывающие заводы, требуя повышения зарплат. К ним не замедлили присоединиться представители других профессий — например, работники атомных электростанций. По мнению тех, кто начал забастовку, возмущение даёт о себе знать.

КЛЕМАН МОРТИЕ, представитель профсоюза «Рабочая сила» на заводе TotalEnergies в Дюнкерке: Эта проблема касается не то только сотрудников Total — конечно, она беспокоит всё население Франции. Как ни крути, покупательская способность касается всех, инфляция влияет на всех. Зарплаты не растут ни в одной отрасли, так что растёт возмущение.

В результате множество профсоюзов призывают выйти на всеобщую забастовку во вторник, 18 октября.

СИМОН ДЮТЕЙ, сопредставитель профсоюзного объединения «Солидарность»: Мы не парализуем страну. Когда работник отказывается работать, он просто прекращает работать. Сейчас они требуют повышения зарплат, так что страну парализуют те, кто не повышает зарплаты.

Призыв к забастовке распространяется на транспорт — например, на железные дороги (SNCF), парижский транспорт (RATP) и портовых грузчиков, — и на государственных служащих. У всех одни и те же требования: повышение зарплат, а также защита права на забастовку после принудительного вывода на работу сотрудников энергетической отрасли.

ЛОРАН БРЮН, генеральный секретарь железнодорожников в профсоюзе Всеобщая конфедерация труда: Правительство жестоко выступило против бастующих на нефтеперерабатывающих заводах, что стало своего рода электрошоком для многих рабочих, которые обратились к нам. Так что конфедерация решила распространить призыв к забастовке.

Вторник, 18 октября, обещает стать непростым: к этой межпрофессиональной забастовке присоединятся другие участники — например, сотрудники сферы образования, здравоохранения и торговли.