Ouest-France: во Франции продолжаются забастовки сотрудников нефтегазовых компаний

Работа трёх из шести французских нефтеперерабатывающих заводов по-прежнему остановлена из-за забастовок сотрудников, которые также распространились на топливные склады, сообщает Ouest-France. Как отмечает издание, речь идёт об американской компании ExxonMobil и французской TotalEnergies, поставляющей нефтепродукты на треть заправок во Франции.
В субботу во Франции продолжились забастовки в компаниях TotalEnergies и ExxonMobil, которые затронули множество нефтеперерабатывающих заводов и топливных складов, пишет Ouest-France. По сообщению Всеобщей конфедерации труда (CGT), по-прежнему не возобновили работу три из шести французских нефтеперерабатывающих заводов: самый крупный из них принадлежит TotalEnergies и расположен в Нормандии, а два других — американской ExxonMobil.
«У нас бастует примерно 70% сотрудников, — рассказал французской газете представитель CGT в ExxonMobil Кристоф Обер. — Все выходные это одни и те же люди, так что ничего не должно измениться». В тоже время другой представитель CGT Педро Афонсо заявил агентству AFP, что на заводе TotalEnergies в Фейзене все сотрудники отдела отгрузки участвуют в забастовке. «Обычно каждый день мы загружаем 250—300 грузовиков и 30—50 вагонов, однако сегодня ничего не отправится», — добавил Афонсо, при этом работа на заводе продолжается.
По данным CGT, за последние дни кроме нефтеперерабатывающего завода в Нормандии массово бастуют сотрудников французской TotalEnergies на топливном складе во Фландрии около Дюнкерка, на биоперерабатывающем заводе в Ла-Меж и особенно на складе в Гранпюи. Их цель — как можно больше ограничить вывоз нефтепродуктов. Такие блокады приводят к снижению поставок топлива, поэтому на заправках, треть которых контролирует TotalEnergies, часто заканчиваются запасы бензина или дизеля.
Секретарь профсоюза CGT в компании TotalEnergies Тьерри Дефресн считает, что «сотрудники TotalEnergies используют совершенно законный и единственный имеющийся в их распоряжении способ — своё право на забастовку». Он напомнил Ouest-France, что каждый день они голосуют за продолжение забастовки, которая, по его мнению, продлится ещё долгое время.
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