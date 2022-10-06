France 3: французы берут штурмом заправки в страхе остаться без бензина

На автозаправках в Париже выстроились гигантские очереди из-за перебоев с поставками топлива, сообщает France 3. На одной из станций в Париже топлива не было несколько дней, передаёт телеканал. Как поясняет корреспондент, из-за забастовок на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах бензин на АЗС поступает с задержками, что заставляет автомобилистов запасаться горючим при первой возможности.
К нам присоединяется Пегги Може. Она находится рядом с автозаправкой в Париже. Добрый вечер, Пегги! Нужно ли нам опасаться дефицита топлива в ближайшие дни?
ПЕГГИ МОЖЕ, корреспондент France 3:На данный момент дефицита нет, но, действительно, создаётся впечатление нехватки, и сцены подобные этой его только усиливают. Километровые пробки ради наполнения баков на въезде в Париж. Я нахожусь на АЗС, которая была закрыта в течение двух дней: здесь не было ни капли топлива. Сегодня утром его доставили, и станция смогла открыться, но теперь её берут штурмом. Этим вечером, чтобы получить доступ к заправочному пистолету, требуется час.
У этой ситуации есть несколько объяснений. В первую очередь — это забастовка. Ведь работа четырёх нефтеперерабатывающих заводов и двух нефтебаз во Франции всё ещё полностью остановлена, что влечёт за собой задержки поставок. Это вызывает беспокойство у автомобилистов, которые при первой возможности вычищают заправки в страхе остаться без топлива.
Сильнее всего проблема затронула заправки Total, которые, напомню, продолжают предоставлять дополнительную скидку в 20 евроцентов на литр бензина. При этом нефтяная компания заверяет: во Франции нет дефицита топлива. Тем не менее проблемы с поставками, вероятно, продлятся ещё несколько дней.
Глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли обсудил с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным ход спецоперации России на Украине, следует из заявления официального представителя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Соединённых Штатов Дэвида Батлера.
Украинский президент Владимир Зеленский усилиями Запада превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету, считает представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на слова украинского политика о том, что НАТО следует нанести превентивные удары по России.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что США и Британия, которые де-факто руководят деятельностью Киева, должны нести ответственность за заявления украинского президента Владимира Зеленского о нанесении превентивных ударов по России. Слова украинского президента — не что иное, как призыв к началу мировой войны с «непредсказуемыми чудовищными последствиями».
Москва призывает страны — члены ООН принять итоги референдумов о вхождении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России, заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с экономическим блоком правительства, комментируя заявление польского коллеги Анджея Дуды о ядерном оружии, заявил о необходимости предпринять меры на случай ядерной атаки.
Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России для разъяснений относительно поставок французского вооружения Украине. Ему заявлено, что такие действия противоречат заявлениям Парижа о нацеленности на урегулирование.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал заставить врагов страны «просить о пощаде» в проигранном «экономическом сражении», а завершать его придётся их безоговорочной капитуляцией. Такое мнение он выразил в своём Telegram.
Итог антироссийских санкций Запада стал печальным для всей архитектуры мировой торговли, при этом США испытывают меньше вреда от ограничений в сравнении с остальными, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Американская администрация изучит все идеи в законотворческой сфере и проконсультируется с конгрессом по возможным мерам в отношении ОПЕК+, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.