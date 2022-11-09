19FortyFive: «наш корабль медленно тонет» — в США признали отставание от Китая в развитии неядерных сил сдерживания

Подводя итог позиции Америки по отношению к Китаю, бывший глава военной разведки Индо-Тихоокеанского командования ясно дал понять, что уже «слишком поздно». Соединённые Штаты «слишком поздно» осознали смертоносное предназначение вероятного противника. «Слишком поздно осознали смертельную опасность. Слишком запоздали в готовности. Слишком поздно объединять все возможные вооружённые силы для сопротивления», — цитирует его слова портал 19FortyFive.

Авторы статьи считают, что готовность Китая захватить Тайвань силой и его способность сделать это растут — и в этой связи Пентагону пора выходить из нейтральной зоны и готовиться к вооружённому конфликту в Азии. По мнению 19FortyFive, для этого американцам необходимо наверстать отставание в производстве оружия, которое было отправлено на Украину.

Журналисты портала считают, что США должны помогать Тайваню, отправлять ему больше боеприпасов и вообще сделать из него своего рода «дикобраза» с учётом опыта Украины. Военный портал пишет, что США должны предоставить Тайваню всевозможные асимметричные возможности, необходимые для предотвращения вторжения Китая, такие как морские мины и крылатые ракеты береговой обороны.