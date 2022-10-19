DE: британский депутат предложил лишать гражданства непатриотичных пилотов, которые тренируют китайских лётчиков

Как стало известно, Китай вербует бывших британских лётчиков, чтобы те тренировали китайских пилотов и обучали их мастерству и стратегии ведения боя. Британский депутат Тобиас Эллвуд предложил лишать таких лётчиков британского гражданства, пишет The Daily Express.

Глава специального комитета британского парламента по обороне Тобиас Эллвуд призвал «непатриотичных» британских пилотов, которые тренируют китайских лётчиков, лишать гражданства, пишет The Daily Express. Дело в том, что Китай, как считается, нанял 30 бывших пилотов британских ВВС, чтобы те тренировали китайских лётчиков сражаться против западных военных самолётов и вертолётов. Из-за этого британская военная разведка выпустила предупреждение об угрозе. По словам чиновников, Пекин платит им по £240 тыс. в год.

В министерстве обороны Великобритании выразили «озабоченность и неодобрение» этих действий, потому что они представляют «угрозу интересам Великобритании и Запада». Власти пытаются принять меры, но они не запрещают напрямую пилотам проводить такие тренинги.

Но Эллвуд призвал правительство пойти дальше. Он обратил внимание на то, что между Великобританией и Китаем нет доверия и что Китай представляет угрозу безопасности западных стран в долгосрочной перспективе. «Я бы настаивал, чтобы любой бывший пилот Королевских ВВС, который работает с Китаем в данном контексте, тренирует китайских пилотов одерживать победу над западными, был бы лишён британского гражданства».

По словам Эллвуда, Китай представляет собой «комплексный и систематический вызов» Западу, постоянно глядя на Тайвань. И получается, что со стороны британских пилотов очень непатриотично тренировать лётчиков, которые однажды могут выступить против них же. Пока что в этой деятельности нет ничего противозаконного, но, по мнению парламентария, такую возможность нужно прекратить.

При этом эксперты отмечают, что британские пилоты не тренируют китайцев на западных самолётах, но учат их тактике и использованию потенциала. Однако в министерстве обороны напомнили, что все нынешние и бывшие пилоты были допущены к государственной тайне, и сейчас они дополнительно изучают и редактируют заключенные с ними контракты, чтобы иметь дополнительные инструменты для борьбы с современными угрозами, пишет The Daily Express.