Junge Welt: немецкие власти и оборонные компании с нетерпением ждут «большой конфронтации» Запада с Россией и Китаем

Создание «специального фонда» для перевооружения бундесвера в размере €100 млрд ознаменовало начало «золотых лет» для немецких компаний по производству оружия, пишет Junge Welt. Как утверждает издание, стратегия властей Германии по поддержке военно-промышленного комплекса объясняется в первую очередь стремлением теснее интегрироваться в альянс НАТО, с помощью которого Запад «давно готовится к большой конфронтации с Россией и Китаем».

Заявив о создании «специального фонда» для бундесвера в размере €100 млрд, канцлер Германии Олаф Шольц инициировал наращивание вооружений. Весной 2022 года немецкие оружейные компании наблюдали «начало переломных, золотых лет» — и не были разочарованы. Провозглашённый государством, их главным заказчиком, «поворотный момент в политике безопасности» и сопровождающий его «специальный фонд» открывают «широкие возможности», заявила в четверг оборонная компания Hensoldt, опубликовав свои квартальные показатели. Компания увеличила свою прибыль до уплаты налогов до €126 млн по сравнению со €110 млн в предыдущем году. В течение года портфель заказов группы по производству электроники для вооружений вырос примерно с €5 млрд до €5,37 млрд, пишет Junge Welt.

C начала конфликта на Украине «бизнес, связанный со смертью», переживает расцвет и в компании Rheinmetall. Ожидается, что особенно успешным станет последний квартал, заявил в четверг генеральный директор компании Армин Паппергер. Продажи одних боеприпасов увеличились примерно на четверть, до €285 млн, по сравнению с предыдущим годом. В целом прибыль Rheinmetall составила €86 млн, что на €9 млн больше, чем в прошлом году.

Пока правительство Германии не обеспечило блокирующее меньшинство в 2020 году, выкупив 25,1% акций компании, Hensoldt принадлежала американскому финансовому гиганту KKR. Запреты на поглощение «критической инфраструктуры» со стороны государства — например, как в случае с производителем чипов Elmos в Дортмунде, — похоже, основаны не столько на опасениях по поводу «технологического и экономического суверенитета», как заявлял министр экономики Хабек, сколько на стремлении интегрироваться в трансатлантическую стратегию, отмечает издание.

Дело в том, что Запад «давно готовится к большой конфронтации с Россией и Китаем». «Средством для этого служит НАТО, с помощью которого наиболее могущественные империалистические государства обеспечивают себе зоны влияния, сдерживают конкурентов или противников — или просто устраняют их», — пишет автор статьи.

В этой связи в четверг Немецкое атлантическое общество посвятило «разговор о НАТО-2022» «блоковой конфронтации». Конференция, проведённая совместно с Федеральной академией политики безопасности, «предоставила милитаристам возможность поговорить начистоту». Тобиас Линднер, депутат бундестага от партии «Союз 90 /Зелёные» и государственный министр в МИД ФРГ, «пребывал в восторге от последствий конфликта на Украине». Трансатлантическое партнёрство работает «лучше и теснее, чем когда-либо». Примером тому служит немедленный ввод санкций против России. Теперь задача состоит в том, чтобы «продолжить и сохранить эту динамику».

Родерих Кизеветтер, член ХДС и полковник бундесвера, также объявил войну возможностью «повлиять на Китай». По его словам, следующие «пять-восемь лет», когда Китайская Народная Республика будет «способна напасть на Тайвань», необходимо использовать «для того, чтобы повысить свою привлекательность в конкуренции систем». Это предполагает не только «укрепление Тайваня», но и «создание сети вокруг Китая». Его заявления напоминают новую Стратегию национальной безопасности США. Вашингтон объявил, что следующие десять лет станут «решающим десятилетием» в соперничестве с Китаем.

«Федеральное правительство и военно-промышленный комплекс не могут дождаться большой «блоковой конфронтации» и работают над ней рука об руку», — подытоживает Junge Welt.