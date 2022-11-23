Die Zeit: Германия раздала свои системы ПВО и теперь беззащитна перед атаками с воздуха

Боевые действия на Украине выявили огромную брешь в немецкой противовоздушной обороне, сообщает Die Zeit. И то, что Германия отдала восточноевропейским союзникам и Украине некоторые боевые системы из своих и так немногочисленных запасов, только усугубило проблему. И быстрого решения для неё найти не удастся, ведь где бы немецкое правительство ни решило сейчас закупать новую технику, спрос везде очень большой, рассказывает автор статьи Хауке Фридерихс.

Благодаря помощи Запада Украина смогла значительно усилить свою противовоздушную оборону, пишет Die Zeit. В этом ей, в частности, помогли немецкие зенитные самоходные установки Gepard, в также сверхсовременные системы ПВО IRIS-T, которые также производятся в Германии. Проблема в том, что у самой ФРГ практически не осталось средств для отражения атак с воздуха, отмечает автор статьи Хауке Фридерихс.

«В данный момент у нас огромный пробел в возможностях. Системы Patriot уже устарели, и у нас мало этих огневых единиц, — заявил бывший инспектор Военно-воздушных сил Германии Карл Мюльнер. — Система может противодействовать российским боевым самолётам в оперативных районах, но у нас дома она практически ничего защитить не может». Наличие проблемы признают и в Министерстве обороны ФРГ: «Есть брешь в обороне против дальнобойных баллистических ракет. Её необходимо как можно скорее закрыть, особенно учитывая то, что у России уже есть такое оружие».

Более того, после инцидента с ракетой в Польше Германия предложила Варшаве помощь в защите её неба, продолжает издание. Берлин собирается предоставить восточноевропейской стране один из своих комплексов Patriot. Ещё одну из своих систем ФРГ ранее разместила в Словакии. И, несмотря на всё это, немецкое правительство к тому же собирается участвовать в проекте по созданию Европейского ракетного щита, который поддержали 15 стран — членов ЕС. У многих, заинтересовавшихся инициативой, у самих нет систем ПВО или есть, но они устаревшие, отмечает автор.

Штефан Штензель, руководитель расположенного в Германии предприятия Vincorion, которое задействовано в модернизации систем Patriot, жалуется в первую очередь на отсутствие заказов со стороны немецкого правительства. Именно в этом и заключается основная проблема, хотя сейчас, если учесть специальный фонд в размере €100 млрд, у бундесвера больше денег, чем когда-либо. «Иногда государственный заказчик оказывается очень ненадёжным. А нам необходима надёжность планирования, — посетовал Штенхель. — Долгое время усилению противовоздушной обороны мешало отсутствие политической воли». И это касается не только комплексов Patriot, но и системы IRIS-T. Её производитель, немецкая компания Diehl, разработала технику на свой страх и риск, а теперь она пользуется спросом по всему миру, но Берлин так и не заказал ни одного экземпляра.

Власти Германии также не нашли замену зенитным самоходным установкам Gepard, продолжает Die Zeit. При этом несколько «гепардов» немецкое правительство продало Бразилии и Катару для защиты стадионов на чемпионатах по футболу в 2014 и 2022 годах. В своё время у бундесвера было три разных боевых системы для защиты наземных войск. Теперь же у неё осталось только 20 лёгких ЗРК Ozelot. Они в состоянии сбивать цели в воздухе на расстоянии 6 км, но идея обеспечить таким образом полную защиту войск — утопическая мечта.

Для противовоздушной обороны у Германии также остаётся стационарный зенитный комплекс Mantis и, естественно, Patriot. Ещё в 2021 году — до того, как канцлер Германии Олаф Шольц объявил о «начале новой эры» в оборонной политике Германии, — бундестаг решил не приобретать новую технику и высказался за продление сроков эксплуатации систем Patriot. В результате был похоронен проект по созданию тактической системы ПВО (TLVS), в котором были задействованы и немецкие предприятия. До этого не удалось реализовать инициативу по введению в эксплуатацию нового зенитного ракетного комплекса среднего радиуса действия (MEADS). В результате Германия потеряла много времени, констатирует издание.

Объяснить такие решения можно только тем, что с 2000-х у противников бундесвера не было самолётов, ракет или боевых дронов. Для борьбы с талибами*, террористами и пиратами требовалось другое вооружение. Однако боевые действия на Украине выявили огромную брешь в немецкой обороне. И то, что правительство оказывает военную помощь Киеву, проблему только усугубляет. И быстрого решения найти не удастся. Ведь независимо от того, где немецкое правительство решит закупать новую технику, спрос сейчас везде очень большой. Так что Германия остаётся уязвимой перед атаками с воздуха, заключает Фридерихс.