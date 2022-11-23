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Die Zeit: Германия раздала свои системы ПВО и теперь беззащитна перед атаками с воздуха

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Боевые действия на Украине выявили огромную брешь в немецкой противовоздушной обороне, сообщает Die Zeit. И то, что Германия отдала восточноевропейским союзникам и Украине некоторые боевые системы из своих и так немногочисленных запасов, только усугубило проблему. И быстрого решения для неё найти не удастся, ведь где бы немецкое правительство ни решило сейчас закупать новую технику, спрос везде очень большой, рассказывает автор статьи Хауке Фридерихс.
Die Zeit: Германия раздала свои системы ПВО и теперь беззащитна перед атаками с воздуха
AP

Благодаря помощи Запада Украина смогла значительно усилить свою противовоздушную оборону, пишет Die Zeit. В этом ей, в частности, помогли немецкие зенитные самоходные установки Gepard, в также сверхсовременные системы ПВО IRIS-T, которые также производятся в Германии. Проблема в том, что у самой ФРГ практически не осталось средств для отражения атак с воздуха, отмечает автор статьи Хауке Фридерихс.

«В данный момент у нас огромный пробел в возможностях. Системы Patriot уже устарели, и у нас мало этих огневых единиц, —  заявил бывший инспектор Военно-воздушных сил Германии Карл Мюльнер. — Система может противодействовать российским боевым самолётам в оперативных районах, но у нас дома она практически ничего защитить не может». Наличие проблемы признают и в Министерстве обороны ФРГ: «Есть брешь в обороне против дальнобойных баллистических ракет. Её необходимо как можно скорее закрыть, особенно учитывая то, что у России уже есть такое оружие».
 
Более того, после инцидента с ракетой в Польше Германия предложила Варшаве помощь в защите её неба, продолжает издание. Берлин собирается предоставить восточноевропейской стране один из своих комплексов Patriot. Ещё одну из своих систем ФРГ ранее разместила в Словакии. И, несмотря на всё это, немецкое правительство к тому же собирается участвовать в проекте по созданию Европейского ракетного щита, который поддержали 15 стран — членов ЕС. У многих, заинтересовавшихся инициативой, у самих нет систем ПВО или есть, но они устаревшие, отмечает автор.
 
Штефан Штензель, руководитель расположенного в Германии предприятия Vincorion, которое задействовано в модернизации систем Patriot, жалуется в первую очередь на отсутствие заказов со стороны немецкого правительства. Именно в этом и заключается основная проблема, хотя сейчас, если учесть специальный фонд в размере €100 млрд, у бундесвера больше денег, чем когда-либо. «Иногда государственный заказчик оказывается очень ненадёжным. А нам необходима надёжность планирования, — посетовал Штенхель. — Долгое время усилению противовоздушной обороны мешало отсутствие политической воли». И это касается не только комплексов Patriot, но и системы IRIS-T. Её производитель, немецкая компания Diehl, разработала технику на свой страх и риск, а теперь она пользуется спросом по всему миру, но Берлин так и не заказал ни одного экземпляра.
 
Власти Германии также не нашли замену зенитным самоходным установкам Gepard, продолжает Die Zeit. При этом несколько «гепардов» немецкое правительство продало Бразилии и Катару для защиты стадионов на чемпионатах по футболу в 2014 и 2022 годах. В своё время у бундесвера было три разных боевых системы для защиты наземных войск. Теперь же у неё осталось только 20 лёгких ЗРК Ozelot. Они в состоянии сбивать цели в воздухе на расстоянии 6 км, но идея обеспечить таким образом полную защиту войск — утопическая мечта.
 
Для противовоздушной обороны у Германии также остаётся стационарный зенитный комплекс Mantis и, естественно, Patriot. Ещё в 2021 году — до того, как канцлер Германии Олаф Шольц объявил о «начале новой эры» в оборонной политике Германии, — бундестаг решил не приобретать новую технику и высказался за продление сроков эксплуатации систем Patriot. В результате был похоронен проект по созданию тактической системы ПВО (TLVS), в котором были задействованы и немецкие предприятия. До этого не удалось реализовать инициативу по введению в эксплуатацию нового зенитного ракетного комплекса среднего радиуса действия (MEADS). В результате Германия потеряла много времени, констатирует издание.
 
Объяснить такие решения можно только тем, что с 2000-х у противников бундесвера не было самолётов, ракет или боевых дронов. Для борьбы с талибами*, террористами и пиратами требовалось другое вооружение. Однако боевые действия на Украине выявили огромную брешь в немецкой обороне. И то, что правительство оказывает военную помощь Киеву, проблему только усугубляет. И быстрого решения найти не удастся. Ведь независимо от того, где немецкое правительство решит закупать новую технику, спрос сейчас везде очень большой. Так что Германия остаётся уязвимой перед атаками с воздуха, заключает Фридерихс.
 
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 
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