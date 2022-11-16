Do Rzeczy: Дуда признал, что ракетный удар по Польше — скорее всего, дело рук украинской ПВО

Инцидент с упавшей на польской территории ракетой не был преднамеренным действием, она не была нацелена на Польшу, заявил президент страны Анджей Дуда. Польский лидер объяснил, что нельзя рассматривать случившееся в качестве атаки на Польшу, потому что, скорее всего, это дело рук украинской ПВО, которая, «защищаясь от России», запускала ракеты в разных направлениях.

МИД Польши сообщил, что во вторник в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве произошёл взрыв ракеты, в результате которого погибли двое польских граждан.

«Вчера на большие городские центры на Украине падали ракеты. Украина защищала себя. Мы имели дело с серьёзным противостоянием, спровоцированным Россией», — заявил на заседании в Бюро национальной безопасности, посвящённом инциденту, президент Польши Анджей Дуда.

«То, что произошло, не было преднамеренным действием. Это не была ракета, направленная, нацеленная на Польшу, следовательно, это не было атакой на Польшу», — объяснил глава государства.

По словам польского лидера, главный вопрос заключался в том, какая это была ракета — и, вероятнее всего, речь идёт о ракете советского производства 70-х годов, типа С-300.

«Очередной принципиальный вопрос звучал так: кто несёт ответственность за запуск этой ракеты? На настоящий момент мы не имеем никаких доказательств того, что её запустила российская сторона», — подчеркнул польский лидер. «Однако многое указывает на то, что ракета, скорее всего, принадлежала ПВО Украины и была применена украинскими силами обороны», — добавил он.

Анджей Дуда объяснил, что украинская ПВО запускала ракеты в разных направлениях — и вероятность того, что одна из этих ракет упала на территории Польши, высока. По его словам, из предварительного осмотра места происшествия не следует, что дело дошло до классического взрыва ракеты, это скорее был результат простого падения ракеты.

После заседания Бюро национальной обороны слово взял премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. «Скорее всего, мы имели дело с чрезвычайным несчастным случаем, потому что погибли польские граждане», — заявил он. По его словам, польские власти находятся в постоянном контакте со всеми союзническими службами и получают подтверждение уликам, прежде всего с американской стороны.