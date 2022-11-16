Das Erste: западные СМИ считают, что по Польше ударила украинская ракета

Западные СМИ отмечают всё больше признаков того, что ракета, ударившая по территории Польши, могла быть выпущена не Россией, а Украиной, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Ссылаясь на представителей США, различные информационные агентства пишут о том, что зенитная ракета, вероятно, была выпущена украинскими военными для отражения российских атак. Байден назвал маловероятным запуск ракеты из России, а Эрдоган выразил уверенность, что Москва не имеет к удару никакого отношения.

По сообщениям СМИ, растёт число признаков того, что ракета, упавшая на территории Польши, возможно, была выпущена не Россией, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Различные информационные агентства, ссылаясь на представителей США, сообщают, что первоначальные выводы указывают на то, что ракета была зенитной, выпущенной украинскими солдатами, очевидно, для отражения российской ракеты на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

По данным информационного агентства DPA, президент США Джо Байден на встрече с главами государств и правительств стран НАТО и G7 на Бали заявил, что снаряд был зенитной ракетой с Украины. При этом он говорил о ракете системы С-300, сообщает Das Erste.

Незадолго до этого Байден уже назвал «маловероятной» возможность того, что ракета, поразившая Польшу, была выпущена из России. Говоря об этом, он сослался на траекторию полёта ракеты.

Два человека в Польше погибли в результате удара вблизи украинской границы на востоке страны во вторник. Затем Байден созвал экстренную встречу лидеров стран «Большой семёрки» и НАТО в кулуарах саммита «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали, сообщает немецкий телеканал.

По словам Байдена, он проинформировал союзников о своих переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом после ракетного удара. Он отметил, что за столом было достигнуто «полное согласие» поддержать польское расследование нападения. «Я позабочусь о том, чтобы мы точно выяснили, что произошло», — сказал Байден.

Канцлер Германии Олаф Шольц также призвал провести тщательное расследование после ракетного удара в Польше. «Это ужасный инцидент, и сейчас необходимо тщательно выяснить, как получилось, что эти разрушения могли быть вызваны именно там», — сказал Шольц в кулуарах саммита G20 на Бали, рассказал пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он убеждён: ни одна ракета, выпущенная Россией, не попала на территорию Польши. Он верит российскому заявлению по этому поводу и тому, что правительство в Москве не причастно к этому инциденту.

Заявление России о том, что ракетный удар по территории Польши не имеет никакого отношения к действиям российской стороны, а также заявление президента США Байдена о том, что эта ракета не была выпущена из России, показывают, что всё это не имеет никакого отношения к России, сказал Эрдоган на пресс-конференции на саммите G20. Инцидент должен быть расследован, добавляет турецкий президент. Сразу после возвращения в Турцию он намерен поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Министерство иностранных дел Польши ранее подтвердило факт падения ракеты российского производства. И Украина, и Россия используют ракеты советского образца.

Между тем, по словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, Польша усиливает наблюдение за своим воздушным пространством. Варшава также объявила, что министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал российского посла и потребовал «немедленных, исчерпывающих объяснений». В то же время Моравецкий призвал своих соотечественников сохранять спокойствие: «Мы должны проявлять сдержанность и благоразумие».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши подчеркнул, что во вторник произошёл массированный обстрел всей украинской территории и её критической инфраструктуры со стороны российской армии. Деревня Пржеводов находится примерно в 60 км от западноукраинского города Львов, который также подвергался российским обстрелам, утверждает Das Erste.

После этого инцидента Польша привела некоторые части своих вооружённых сил в состояние повышенной готовности. Это относится и к другим силовым структурам, заявил во вторник вечером в Варшаве представитель правительства. По его словам, это касается определённых боевых частей армии, а также боеготовности подразделений силовых структур. Дальнейшие подробности не разглашаются.

Ранее Россия отреагировала на сообщения о взрывах. Министерство обороны в Москве назвало заявления польских СМИ о ракетных ударах преднамеренной провокацией. Эти сообщения были направлены на обострение ситуации, уверены в российском министерстве. Ни одна цель в районе украинско-польской границы не была обстреляна. Фотографии предполагаемых обломков, распространённые в польских СМИ, также не имеют никакого отношения к российским системам вооружения, говорится в сообщении.

Между тем, министр иностранных дел Украины Кулеба отрицает, что ракета была выпущена Украиной. «Россия сейчас распространяет теорию заговора о том, что это якобы ракета, выпущенная украинскими ПВО, попала в Польшу, — написал Кулеба вечером в Twitter. — Это неправда».