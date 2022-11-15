Der Tagesspiegel: «отношения трещат по швам» — тренировочная миссия ЕС для ВСУ вскрыла конфликт между Берлином и Варшавой

Споры о месте проведения европейской тренировочной миссии для украинских военных показала, что отношения Германии и Польши «трещат по швам», сообщает Der Tagesspiegel. Сама миссия была согласована ещё в середине октября, но в самом начале были потеряны драгоценные недели, так как Берлин и Польша не могли друг с другом договориться. Урегулировать конфликт помог компромисс, рассказывает немецкое издание.

На встрече в Брюсселе министры иностранных дел ЕС договорились о проведении в этом году тренировочной миссии для 15 000 украинских солдат, сообщает Der Tagesspiegel. Это важное событие для поддержки Киева в его противостоянии с Москвой, отмечает немецкое издание, но подготовка к нему показала, что отношения Германии и Польши «трещат по швам».

Дело в том, что тренировочная миссия под названием EUMAM было согласована ещё в середине октября, но между Берлином и Варшавой возникли споры о месте её проведения. Польша претендовала на то, чтобы играть ведущую роль в организации тренировок, так как вносит самый большой вклад в процесс поставок на Украину натовского вооружения. И многие страны-члены ЕС высказались за то, чтобы отправить своих инструкторов именно в восточноевропейскую страну.

Но Германия не поддержала этот план. Немецкие политики заявили, что из-за географической близости к российскому анклаву Калининграду тренировочные базы в Польше могут стать целью подрывной деятельности со стороны Кремля. При этом одними только военными соображениями дело не ограничивается. С начала боевых действий на Украине между двумя странами постоянно возникали разногласия. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в самом начале назвал «шуткой» военную помощь Киеву со стороны Берлина в виде 5000 касок. Также Варшава обвиняет Берлин в невыполнении своих обязательств по «круговому обмену» военной техникой после того, как поляки отдали Украине свои танки советского производства.

Из-за разногласий двух стран по поводу места проведения тренировочной миссии были потрачены драгоценные недели, отмечает издание. Но в конечном счёте удалось достичь компромисса, что будет две штаб-квартиры. Одна — в Германии, другая — в Польше. Бундесвер будет проводить специализированные обучения украинских военных по использованию боевых систем в городе Штраусберг в земле Бранденбург. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что к весне его страна обучит 5000 украинских солдат, но в Брюсселе отметили, что пока рано называть конкретные цифры. При этом основная часть тренировочных баз будет всё же находиться в Польше. Из соображений безопасности их местоположение не раскрывается, заключает Der Tagesspiegel.