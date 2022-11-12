Der Spiegel: в страхе перед российскими дронами-шпионами бундесвер обзаведётся пушками-глушилками

В бундесвере планируют как можно быстрее обзавестись средствами подавления дронов HP47, сообщает Der Spiegel. Всё из-за того, что над казармами немецкой армии и зданием министерства обороны в Бонне были замечены подозрительные беспилотные устройства. Местная военная разведка полагает, что Россия задействует их в целях шпионажа, рассказывает немецкое издание.
После того, как над казармами немецкой армии и зданием министерства обороны в Бонне были замечены подозрительные дроны, в бундесвере решили как можно скорее обзавестись средствами для борьбы с беспилотными устройствами, сообщает Der Spiegel. Речь идёт о покупке 80 так называемых «пушек-глушилок» типа HP47. С помощью неё солдат может нацелиться на летающий объект и выстрелить, но не снарядом, а невидимым шумовым сигналом, подавляющим каналы связи, управления и навигации беспилотника. После этого дрон можно принудить к посадке, поясняет немецкое издание.
На данный момент у бундесвера есть всего горстка таких устройств. В основном они задействуются в военных операциях за границей, например, в Мали. Внутри страны системы используются исключительно для тренировок. В немецкой армии заявили, что первые HP47 из новой партии будут поставлены уже в марте 2023 года.
Подозрительные беспилотные устройства были замечены над казармами, где украинских солдат обучают использованию западных боевых систем в частности самоходных артиллерийских установках PzH 2000. Военная разведка предполагает, что таким образом российские спецслужбы шпионят за происходящим на тренировочных плацдармах. Не раз рядом с ними замечали и подозрительные транспортные средства.
Ещё страшнее прозвучало сообщение о том, что в конце октября одна немка заметила дрон над зданием министерства обороны в Бонне, продолжает Der Spiegel. По её словам, размах его крыла был от четырёх до восьми метров. Если это действительно так, то можно говорить о качественно новом масштабе слежки, но установить подлинность показаний очевидца не представляется возможным. К тому же специалисты сомневаются, что беспилотник мог быть таким большим, ведь в таком случае он был бы виден на экране радара.
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