Der Spiegel Оригинал

Der Spiegel: ЕС собирает пакет новых санкций против Ирана

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Германия и ряд других стран ЕС выступили с инициативой расширить штрафные меры против Ирана, сообщает Der Spiegel. В новый санкционный список войдут больше 30 граждан и организаций из ближневосточного государства. Европейцы обвиняют их в «насильственном подавлении протестов». Также они хотят наказать Тегеран за поддержку специальной военной операции России на Украине, рассказывает немецкое издание.
Der Spiegel: ЕС собирает пакет новых санкций против Ирана
AP

Немецкое правительство собирается расширить санкции против Ирана, сообщает Der Spiegel. По информации издания, Германия вместе с другими государствами ЕС предложила новый пакет штрафных мер против тех, кто причастен к «насильственному подавлению протестов» в ближневосточном государстве. В нём содержится больше 30 предложений, которые в основном касаются людей и организаций, работающих в сфере безопасности. Речь идёт о заморозке счетов и запрете на въезд на территорию Евросоюза.

Возможно, министры иностранных дел стран — членов ЕС примут новый пакет на следующем саммите 14 ноября. Штрафные меры будут введены в рамках так называемого санкционного режима ЕС по правам человека. За последние годы в чёрные списки уже попало 550 иранских граждан и организаций. Их обвиняют в нарушении прав человека, распространении оружия массового поражения, связях с террористической деятельностью и участии в сирийской войне. К тому же США приняли жёсткие штрафные меры в экономическом и финансовом секторе из-за попыток Тегерана создать ядерную бомбу.
 
По информации Spiegel, возможность принятия новых санкций обсуждалась и в пятницу на встрече министров иностранных дел стран— членов G7. Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок говорила об этом со своими европейскими и трансатлантическими коллегами. За прошедшие недели США и Канада ввели гораздо больше штрафных мер против Ирана. В Берлине же и Брюсселе жалуются на юридические трудности.
 
В связи с этим в октябре Бербок согласовала национальные меры, напоминает издание. Было решено, что в будущем обладателям служебных и дипломатических паспортов из Ирана визы будут выдаваться только в случае крайней необходимости. Также будут оборваны оставшиеся экономические контакты. Сдержанность европейцев в принятии санкций объясняется также и тем, что они беспокоятся за судьбу своих граждан, находящихся на территории Ирана. Они опасаются незаконных арестов и того, что потом Тегеран будет использовать этих людей в качестве предмета торга в конфликте с Западом.
 
Также сейчас обсуждается возможность принятия дополнительных санкций против Ирана в связи с тем, что местные власти поддерживают специальную военную операцию России на Украине. В конце октября ЕС принял штрафные меры против трёх представителей режима в Тегеране и одного предприятия за поставку Москве дронов-камикадзе. Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил о том, что Иран продаёт России и свои баллистические ракеты. Это обстоятельство усилит давление на Запад в вопросе принятия дополнительных санкций против ближневосточного государства, заключает Der Spiegel.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Der Spiegel Германия Европа
теги
беспилотник вооруженный конфликт Иран оружие протест Россия санкции Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров