WSJ: США отказались передавать Киеву боевые дроны, опасаясь обострения конфликта

Администрация Байдена отклонила запрос Киева, поддержанный группой конгрессменов, на поставку высокотехногичных беспилотников Gray Eagle, опасаясь обострения ситуации на Украине, пишет The Wall Street Journal. В Пентагоне также обеспокоены, что в случае поражения на поле боя американские технологии могут попасть в руки русским военным, а в Кремле могут посчитать, что США снабжают украинцев оружием, способным нанести удар по России.

Администрация Байдена отказалась предоставить Украине высокотехнологичные беспилотники Gray Eagle MQ-1C, несмотря на просьбы Киева и группы конгрессменов, сообщает The Wall Street Journal.

Американские чиновники и другие осведомлённые лица объяснили изданию, что Пентагон отклонил запрос на поставки передовых дронов из опасений обострить конфликт. Кроме того, в Москве могли бы решить, что США снабжают украинцев оружием, которое способно нанести удар по российской территории. Чиновники также беспокоились, что если беспилотники собьют, противникам могут достаться американские технологии и камеры, однако такие рассуждения не стали главным фактором для отказа.

Представитель компании General Atomics, которая разрабатывает дроны Gray Eagle, подтвердил, что предприятие поставили в известность о таком решении, однако отказался его прокомментировать. Американская газета отмечает, что в Пентагона не дали никакого немедленного комментария, а в Белом доме не ответили на запрос журналистов.

Как напоминает The Wall Street Journal, ранее члены конгресса от обеих партий призвали администрацию поставить Украине средневысотные боевые беспилотники, которые могут находиться в воздухе свыше 24 часов. В своём письменном обращении в сентябре 17 конгрессменов обратились к властям с настоятельной просьбой ускорить рассмотрение заявки о предоставлении дронов Gray Eagle. «Хотя тщательная оценка рисков и последствий важна, она не должна проводиться ценой жизни украинцев», — настаивали авторы послания.