Анджей Дуда: у нас нет доказательств, кто именно запустил ракету по территории Польши

На данный момент нет убедительных доказательств того, кто именно запустил ракету, упавшую на территории Польши, пишет N-TV, ссылаясь на слова польского президента Анджея Дуды. По словам политика, сейчас нужно сохранять спокойствие: Дуда отметил, что это единичный инцидент, который вряд ли повторится.

Президент Польши Анджей Дуда предостерёг от поспешных выводов по поводу ракеты, упавшей на польской территории, пишет N-TV. Политик призвал сохранять спокойствие, а также подчеркнул, что речь идёт о единичном происшествии и нет никаких признаков того, что подобное повторится.

«На данный момент у нас нет никаких убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету. Вероятно, это была ракета российского производства»,* — приводит издание слова Дуды.

Раннее в МИД Польши заявили, что ракета, упавшая вчера в польской деревне Пшеводув, была российского производства, напоминает N-TV. Что касается Дуды, то тот также заявил, что Польша примет участие в заседании НАТО, отметив, что польская сторона с высокой долей вероятности потребует активации Четвёртой статьи Устава НАТО. Как отмечает издание, Четвёртая статья подразумевает консультации в случае угрозы для одного из членов альянса.

N-TV напоминает, что инцидент с падением ракеты произошёл в польской деревне Пшеводув, расположенной в 6 км от украинской границы. По данным прибывших на место пожарных, жертвами взрыва стали два человека. Премьер Польши Матеуш Моравецкий объявил, что польская армия повысила готовность отдельных подразделений.