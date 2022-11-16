Анджей Дуда: у нас нет доказательств, кто именно запустил ракету по территории Польши
Президент Польши Анджей Дуда предостерёг от поспешных выводов по поводу ракеты, упавшей на польской территории, пишет N-TV. Политик призвал сохранять спокойствие, а также подчеркнул, что речь идёт о единичном происшествии и нет никаких признаков того, что подобное повторится.
* Минобороны России назвало провокацией утверждения о падении «российских» ракет в Польше (прим. ИноТВ).
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