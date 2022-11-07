«Растерзать Польшу мы не дадим»: Анджей Дуда предупредил, что будет отстаивать польские, а не европейские интересы

Идея федерализации ЕС, к которой призывают европейские державы, совершенно чужда Польше, заявил польский президент Анджей Дуда. В интервью Sieci он рассказал, что Польша — «это серьёзное дело», и повидавшим многое в истории полякам следует в первую очередь заботиться о независимости и суверенитете своей страны, а не об интересах других.

В преддверии Дня независимости Польши 11 ноября президент страны Анджей Дуда заявил в интервью Sieci: «Мы не дадим Польшу растерзать! Мы не хотим такого ЕС. Поляки не давали своего согласия на такой союз». Польский лидер считает, что нельзя поддаваться давлению со стороны Брюсселя и Берлина, особенно перед лицом европейского кризиса.

«Польша — это серьёзное дело. Своя независимая родина — это вам не шутки. Надо уважать её, быть на страже её интересов. Но больше всего надо заботиться о ней, о том, чтобы она осталась здесь, в этом месте Европы, чтобы она была нашей, навсегда независимой и суверенной. Это имеет совершенно фундаментальное значение для нашего народа. Если кто-то этого не понимает, то пусть откроет книгу по истории и почитает о потере государственности в период разделов. Пусть он припомнит себе, как жили тогда поляки, какое царило отчаяние. Пусть читает произведения Мицкевича, слушает музыку Шопена — тех, кто в ссылке страдал от тоски по родине. Потому что возвращаться было не к чему. Потому что людей сажали, депортировали в кибитках в Сибирь, германизировали и денационализировали», — объясняет президент.

По мнению Дуды, самая важная ценность в любое время — это единство, поиск общего знаменателя и действие в интересах своей страны, даже перед лицом различных точек зрения. Он уверен, что следующие выборы в Польше приведут к бурным дискуссиям и столкновениям между представителями различных течений. «Я думаю, что это по прежнему будет столкновение двух разных взглядов на Польшу и её место в международном сообществе. Видения суверенного, субъективного государства и видения федерализации ЕС, к чему призывают европейские державы, потому что это им на руку», — считает польский президент.

«Мы уже слышим, что надо отказаться от права вето и ввести мажоритарное голосование по всем вопросам. А это будет фактически означать, что они смогут продвигать в первую очередь свои собственные интересы. Конечно, найдутся и те, кто скажет нам, что это во имя большого интереса всей Европы, но правда заключается в том, что этот большой интерес — в первую очередь их собственный интерес…» — объясняет глава страны.

«Мы прежде всего должны преследовать свои интересы. Так поступает любая мудрая государственная власть. Я надеюсь на то, что большинство поляков инстинктивно чувствуют, что именно таким образом мы должны поступать», — резюмирует он.