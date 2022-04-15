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Дуда: больше никакого российского угля и оказания поддержки России

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Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, на основании которого будет возможно замораживать активы субъектов, поддерживающих Россию. Одновременно он вводит запрет на импорт угля из России и Белоруссии, пишет Forsal. Портал обращает внимание на то, что в любой момент глава МВД страны сможет самостоятельно пополнить санкционный список.
Дуда: больше никакого российского угля и оказания поддержки России
АР

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о специальных решениях в плане противодействия агрессии в отношении Украины, обеспечивающих национальную безопасность. На его основании вводится эмбарго на импорт и транзит угля из России или Белоруссии, а также карательные меры за попытки его обхода, сообщает Forsal. 

Этот закон предусматривает возможность расширения дополнительного списка лиц и организаций, средства и имущество которых может быть заморожено. Уполномоченным лицом для осуществления этих мер выступает министр внутренних дел Польши. Он также имеет полномочия вычеркнуть из него конкретных лиц и организации. 
 
Новый закон также предусматривает применение ограничительных мер в отношении лиц, прямо или косвенно поддерживающих спецоперацию России на Украине, начатую 24 февраля 2022 года.  
 
Кроме того, закон запрещает использование и продвижение пророссийских символов или названий. Подобное нарушение повлечёт за собой штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет, отмечает польское издание.
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источник
Forsal Польша Европа
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