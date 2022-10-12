Polskie Radio: большинство поляков поддержали идею размещения ядерного оружия США

В настоящее время ведутся переговоры Варшавы с США на тему возможного размещения американского ядерного оружия на польской территории в рамках программы Nuclear Sharing. Согласно результатам соцопроса, практически 55% граждан Польши поддерживают эту идею и только около 30% — против, сообщает Polskie Radio.

Благодаря программе НАТО Nuclear Sharing (совместное использование ядерного оружия) ядерные боеголовки могут стать доступными для государств — членов альянса, не обладающих такого типа оружием. С 2009 года в рамках этой программы ядерное оружие США было размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. На настоящий момент президент Польши Анджей Дуда проводит соответсвующие переговоры с американскими властями, пишет Polskie Radio.



Согласно опросу лаборатории IBRiS, 54,1% польских граждан считают, что их страна должна присоединиться к программе по совместному использованию ядерного оружия НАТО Nuclear Sharing. В результате Варшава смогла бы получить доступ к ядерному арсеналу. Всего 29,5% поляков выступает против такого решения, рассказывает радиостанция.



Сторонники присоединения к программе — это прежде всего люди с правыми взглядами, молодёжь в возрасте до 29 лет, жители крупных городов, люди со средним образованием и зрители новостей государственного канала TVP, перечисляет Polskie Radio.



В ходе опроса также прозвучал вопрос, обеспокоены ли граждане тем, что российский лидер Владимир Путин применит ядерное оружие в отношении Украины. Такие опасения разделяют 48,7% респондентов против 39,6%. Оставшиеся затруднились ответить. В свою очередь, эскалация военного конфликта на Украине больше всего заботит избирателей правых взглядов, женщин, людей в возрасте 40—49 лет, сельских жителей и лиц с высшим образованием.