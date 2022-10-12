Polskie Radio: большинство поляков поддержали идею размещения ядерного оружия США

03:05
Макрон: в ближайшие недели Франция перезапустит ещё 10 атомных энергоблоков
Президент Франции Эммануэль Макрон, что ещё десять остановленных энергоблоков вновь заработают в стране в ближайшие недели.
02:55
Борисов: станцию слежения за космическим мусором в ЮАР откроют в ближайшее время
Станцию слежения за космическим мусором в ЮАР в ближайшее время откроют, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
02:39
Guardian: Боррель раскритиковал дипломатов ЕС из-за ситуации на Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подверг своих коллег критике за то, что они не предвидели начало спецоперации России на Украине, сообщает газета The Guardian.
02:20
В Роспотребнадзоре назвали стабильной эпидситуацию с холерой в России
Эпидситуация по холере в России стабильная, последние 20 лет фиксируются единичные случаи заболевания, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
02:05
Борисов: в 2023 году Россия может запустить несколько спутников для иностранных заказчиков
В 2023 году Россия может запустить несколько спутников для иностранных заказчиков, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.
01:54
Антонов: Виктор Бут надеется вернуться в Россию
Россиянин Виктор Бут надеется вернуться на родину из американской тюрьмы, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
01:37
«Роскосмос»: спутник AngoSat-2 вышел на расчётную орбиту
Построенный в России по заказу Анголы телекоммуникационный спутник AngoSat-2 вышел на орбиту, сообщает «Роскосмос».
01:25
Посол России в США Антонов посетил в тюрьме Виктора Бута
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что посетил находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута.
01:03
GT: Европа разочаровалась в экономической политике США
Страны Евросоюза проявляют всё больше обеспокоенности по поводу американской экономической политики, заявил обозреватель Global Times Ху Сицзинь.
00:55
Хави: Лига чемпионов слишком жестока по отношению к «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».
00:55
Страны G7 попросили другие государства увеличить добычу нефти
Министры финансов и главы центробанков стран G7 призвали нефтедобывающие государства увеличить производство. Страны «семёрки» выразили готовность продолжать работать с ОПЕК+, несмотря на «разочаровывающее решение» картеля о снижении добычи на 2 млн баррелей в сутки.
00:46
Спаллетти: выход «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов является заслугой футболистов команды
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился эмоциями от выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов.
00:36
В Белом доме заявили о высоких рисках втягивания США и НАТО в конфликт на Украине
Риски втягивания США и НАТО в украинский конфликт на данный момент являются высокими, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
00:32
«Бавария» победила в 11 матчах группового этапа ЛЧ подряд и установила рекорд турнира
«Бавария» одержала победу над «Викторией» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
00:23
Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах забил три мяча в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Рейнджерс».
00:20
В ДНР рассказали об эвакуации граждан из ряда освобождённых районов
Заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар рассказал об эвакуации людей из освобождённых районов ДНР.
00:08
«Спортинг» в меньшинстве проиграл «Марселю» в матче Лиги чемпионов
«Спортинг» уступил «Марселю» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
00:07
Макрон заявил, что Франция не желает мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не хочет мировой войны.
23:59
Дубль Левандовски спас «Барселону» от поражения в матче ЛЧ с «Интером»
«Барселона» и «Интер» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
23:57
«Тоттенхэм» обыграл «Айнтрахт» в Лиге чемпионов благодаря дублю Сон Хын Мина
«Тоттенхэм» одержал победу над «Айнтрахтом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
23:57
Польский оператор нефтепровода «Дружба» не выявил вины третьих лиц в разливе нефти
Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN сообщил, что пока не выявил вины третьих лиц в разливе нефти, который произошёл на одной из двух ниток участка трубопровода.
23:55
«Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов, забив семь мячей
«Ливерпуль» одержал победу над «Рейнджерсом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
23:53
В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 1,5 млн жителей
В Московской области прививку от гриппа сделали более 1,5 млн жителей, в том числе 420 тыс. детей.
23:52
«Бавария» победила «Викторию» и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов
«Бавария» одержала победу над «Викторией» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
23:49
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
Резерв коек для пациентов с COVID-19 в Нижегородской области сократили на 41% с конца сентября. Такое решение принято в связи со снижением числа заболевших.
23:44
В Иркутской области зарегистрировали 219 случаев коронавируса за сутки
В Иркутской области зарегистрировали 219 случаев коронавируса за последние сутки.
23:42
ТАСС: петербургским медикам рекомендовали воздержаться от поездок за границу
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рекомендовал медикам воздержаться от поездок за рубеж из соображений безопасности.
23:41
В Тверской области выявили 72 случая коронавируса за сутки
В Тверской области выявили 72 случая коронавируса за последние сутки.
23:37
В Оренбургской области зафиксировали 96 случаев COVID-19 за сутки
В Оренбургской области зафиксировали 96 случаев COVID-19 за последние сутки.
23:33
Зампостпреда Китая при ООН выразил обеспокоенность эскалацией на Украине
Китай обеспокоен интенсификацией конфликта на Украине, жертвами которой стали мирные жители, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
23:32
«Наполи» установил личный рекорд в Лиге чемпионов
«Наполи» одержал победу над «Аяксом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
23:23
ГА ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях
Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
23:22
Мюллер забил 230-й мяч за «Баварию» и стал третьим бомбардиром в истории клуба
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер забил мяч в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Викторией».
23:21
В Пермском крае подтвердили 554 случая COVID-19 за сутки
В Пермском крае подтвердили 554 случая COVID-19 за последние сутки.
23:17
В Татарстане зарегистрировали 286 случаев COVID-19 за сутки
В Республике Татарстан за последние сутки зарегистрировано 286 случаев заболевания COVID-19.
23:16
В Москве арестован подозреваемый в подготовке теракта с применением ПЗРК мужчина
Лефортовский суд Москвы арестовал предполагаемого агента СБУ, которого задержала ФСБ по подозрению в подготовке терактов с применением двух ПЗРК «Игла». Об этом ТАСС сообщили в суде.
23:14
Макрон заявил, что Украине придётся пойти на переговоры с Россией рано или поздно
Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 заявил, что Украине рано или поздно придётся пойти на переговоры с Россией, так как это отвечает интересам обеих стран.
23:13
В Удмуртии выявили 520 случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 520 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 36 жителей.
23:08
Рублёв поделился ожиданиями от теннисного турнира в Хихоне
Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от выступления на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Хихоне (Испания).
23:05
Число самозанятых в Севастополе достигло почти 17 тысяч
В Севастополе растёт количество самозанятых граждан, заявили в пресс-службе городского отделения Пенсионного фонда России.
23:05
В Приморье рассказали о развитии проекта «Активное долголетие»
В Приморском крае рассказали о развитии проекта «Активное долголетие».
23:02
Госдеп: США не станут вести переговоры с Россией от лица Украины
США не станут вести переговоры с Россией от лица Украины об урегулировании украинского конфликта, это должны делать Киев и Москва, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
23:02
В США заявили, что серьёзно воспринимают предупреждения России по теме Украины
В США серьёзно относятся к предупреждениям России по украинской тематике, однако намерены поддерживать Киев столько, сколько потребуется, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
23:01
Канчельскис высказался об интеграции Крыма в российский футбол
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что новостям о возможной интеграции крымских клубов в систему российского футбола радоваться пока рано.
22:51
ВДНХ посетили 15 млн человек с начала года
На ВДНХ побывали около 15 млн человек с начала 2022 года.
22:51
RMC Sport: защитник ПСЖ Рамос дисквалифицирован на три матча, один условно
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос дисквалифицирован на три матча, один из которых условно.
22:51
Ставрополь принял 110 тысяч туристов с начала года
Ставрополь принял около 100 тыс. туристов с начала 2022 года.
22:50
В Крыму рассказали о мерах поддержки турбизнеса
Власти Крыма совместно с правительством России разработали меры поддержки турбизнеса республики, заявила вице-премьер, министр финансов региона Ирина Кивико.
22:50
Жители Москвы приватизировали более 10 тысяч квартир с начала года
Жители Москвы оформили более 10 тыс. договоров на приватизацию жилья за январь — сентябрь 2022 года.
22:49
В парках Подмосковья побывали 4,3 млн человек в сентябре
В парках культуры и отдыха Московской области побывали более 4,3 млн человек в сентябре.