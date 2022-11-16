Sky: Байден назвал «маловероятной» причастность России к падению ракеты в Польше

Американский президент выразил сомнение о том, что Москва имеет отношение к взрыву ракеты, который накануне произошёл в Польше. Вместе с тем он добавил, что расследование этого инцидента всё ещё продолжается, передаёт Sky News.

Джо Байден поставил под сомнение версию о российском происхождении ракеты, которая накануне убила двух человек на территории Польши. По словам американского президента, «маловероятно», что этот снаряд был выпущен со стороны России, сообщает Sky News.

По словам телеканала, Варшава и Киев поспешили обвинить в инциденте, произошедшем в польском Пшеводуве, Москву. Но после встречи с лидерами «Большой семёрки» и НАТО глава Белого дома предложил не торопиться с выводами.

«По предварительным данным, это (причастность Москвы. — ИноТВ) опровергается. Я не хочу говорить об этом до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что эта ракета была запущена из России. Но мы посмотрим», — заявил Байден.

Ракетный удар вызвал беспокойное обсуждение Пятой статьи Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех. Ряд стран военного блока, в том числе Британия, выразили поддержку Польше, а Пентагон пообещал «защищать каждый дюйм территории НАТО».

Тем временем польский президент Анджей Дуда сказал, что сегодня его страна, «весьма вероятно», воспользуется Четвёртой статьёй НАТО. Она позволяет члену организации поднять и обсудить вопрос безопасности, поясняет Sky News.

Дуда подтвердил, что расследование случившегося продолжается. Он также подчеркнул, что у него нет никаких «убедительных доказательств» о том, кто именно запустил ракету. «Мы действуем очень спокойно. То, что произошло, было разовым инцидентом. Нет никаких признаков того, что он повторится», — добавил польский президент.

Между тем Россия отрицает причастность к взрыву в Польше. По мнению официальных представителей страны, обвинения в адрес Москвы являются «преднамеренной провокацией, направленной на обострение ситуации», обращает внимание Sky News.