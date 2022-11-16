Sky: Байден назвал «маловероятной» причастность России к падению ракеты в Польше
Джо Байден поставил под сомнение версию о российском происхождении ракеты, которая накануне убила двух человек на территории Польши. По словам американского президента, «маловероятно», что этот снаряд был выпущен со стороны России, сообщает Sky News.
По словам телеканала, Варшава и Киев поспешили обвинить в инциденте, произошедшем в польском Пшеводуве, Москву. Но после встречи с лидерами «Большой семёрки» и НАТО глава Белого дома предложил не торопиться с выводами.
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