Обозреватели Guardian: после украинского конфликта Польша надеется потеснить Францию и Германию с позиции европейских лидеров

Польша, как и страны Балтии, не только поддерживает Киев в украинском конфликте, но и надеется на безоговорочное поражение России, пишут обозреватели The Guardian Анна Громада и Кшиштоф Зенюк. По мнению авторов статьи, это позволит перенести центр геополитической тяжести в Восточную Европу, предоставив региону шанс перестать быть периферией и оказаться противовесом крупным западным странам Европейского союза.

Исход любого конфликта нельзя определить броском монеты: обычно политические результаты находятся в диапазоне от уничтожения до полной победы. Так и в случае с конфликтом на Украине, в результате чего «демократии» сейчас делятся по крайней мере на три лагеря: англоязычный, западноевропейский и восточноевропейский — за вычетом Венгрии, пишут обозреватели The Guardian Анна Громада и Кшиштоф Зенюк. По их мнению, те, кого президент России Владимир Путин называет «коллективным Западом», хотят победы Украины, но «не обязательно в одинаковой степени».

В случае с Польшей и странами Балтии дело обстоит просто: они хотят безоговорочной победы Украины, полагая, что получат как материальные, так и психологические преимущества. Авторы статьи утверждают, что поражение России «успокоит многовековой гнев», так как для Польши страна является «воплощением завоеваний, разделов, геноцида, колониализма и коммунизма».

Что не менее важно, это также предоставит региону исторический шанс освободиться от статуса периферии, став противовесом крупным западным странам Европейского союза. Кроме того, победа Киева, считают Громада и Зенюк, вероятно, приведёт к смене режима в Белоруссии — второй, помимо Украины, недостающей части исторического проекта Intermarium, или «Трёхморье», — буфера из союзных стран, простирающегося от Балтийского до Чёрного моря в противовес России.

Для Польши подобный сценарий они называют «двойным выигрышем». По их мнению, впервые с XVII века Варшава избавилась бы от проблемы «соседства» — удобства, которое большинство западных европейцев воспринимали как должное после окончания Второй мировой войны. Объединённый регион Восточной Европы, обладающий человеческим и экономическим потенциалом — более 100 млн граждан, — по задумке, мог бы нивелировать доминирование Рейнской области в ЕС.

Однако использование этого потенциала требует эффекта масштаба, прозрачных институтов власти и капиталовложений. Первую проблему Громада и Зенюк предлагают решить за счёт региональной интеграции с союзниками. Вторая, по их словам, уже давно стоит на повестке дня президента Украины Владимира Зеленского. С третьей дело обстоит несколько сложнее. Польша и Украина сегодня намного беднее, чем Франция и Германия. Впрочем, после победы Киева в конфликте деньги инвесторов должны «хлынуть рекой».

Авторы статьи рассчитывают на «послевоенное экономическое чудо» по примеру того, что произошло в Южной Корее, Японии и Западной Германии. При этом предполагается, что это чудо будет спонсироваться из США, которые многое выиграют от изменения политического порядка.

Вашингтон, по словам обозревателей The Guardian, уже вливает деньги и технологии в Восточную Европу. Взамен там ожидают влияния и чёткой позиции в отношении Китая. Это цена кажется слишком высокой для Западной Европы, но не для Восточной. Так, в угоду США Литва готова рискнуть торговыми отношениями с Китаем, а Украина и Чехия переключились на поставки ядерного топлива из Соединённых Штатов. Польша недавно заключила контракт с американской компанией на строительство своей первой атомной электростанции.

При этом Западная Европа может быть не готова к смещению геополитического центра тяжести на восток, тем более при усилении влияния США на всём континенте. После холодной войны регион стал невольным союзником Соединённых Штатов, а после падения Берлинской стены — и «основным бенефициаром триангуляции»: российская энергия, китайские рынки и американская безопасность. Сейчас первой составляющей уже нет, а вторая может стать ценой, которую придётся заплатить за третью, отмечается в статье.

В настоящее время Париж и Берлин поддерживают политику «стратегической автономии» для Европы, которая однажды может привести к созданию собственной армии ЕС. А Россия продвигает цель создания Евразийского союза «от Владивостока до Лиссабона». Общей чертой обеих стратегий Громада и Зенюк называют «неприятие англосаксонского доминирования в Европе».

В то же самое время интересы США и Восточной Европы сегодня, похоже, совпадают. Впрочем, авторы статьи указывают на две назревающие причины, по которым они могут разойтись. Во-первых, США намного больше боятся повторения хаоса 1991 года после распада СССР и сопутствующих рисков для безопасности. В Восточной Европе к этим рискам относятся несерьёзно. Во-вторых, в Вашингтоне, похоже, надеются, что Москву ещё можно повернуть на Запад и использовать против Пекина. Тогда как в Восточной Европе на эту идею смотрят с ужасом.

«Но это возможности и риски, а не данность», — подчёркивают Громада и Зенюк. Правящая партия Польши «Право и справедливость», увязшая в конфликте с ЕС относительно верховенства закона, потеряла шанс занять место Великобритании в ЕС после брексита. Однако Варшава всё же не упускает возможности стать надёжным союзником Украины и не успускает связанные с этим из виду геополитические преимущества.

Независимо от того, сможет ли правящая партия удержаться у власти после выборов 2023 года или нет, геополитический курс Польши стабилен. В марте польский парламент подавляющим большинством голосов поддержал инициативу предоставления украинцам особых прав в сфере образования, здравоохранения и труда в стране. Более 80% украинцев имеют хорошее или очень хорошее мнение о поляках. Три четверти утверждают, что их мнение лишь улучшилось после начала российской спецоперации. Несмотря на неспокойные отношения до 1945 года, сегодня украинцы воспринимают поляков как самое дружелюбное общество, убеждены авторы.

Все основные польские партии поддерживают Украину, но они также надеются, что поражение России изменит многовековую ориентацию Европы на свои западные страны, а Польша станет необъявленным победителем, пишут Громада и Зенюк в своей статье для The Guardian.