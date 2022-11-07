Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: польская корысть и немецкая снисходительность — сохранение деловых отношений между Варшавой и Берлином уже будет считаться успехом

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В ухудшении отношений между Берлином и Варшавой виновато польское правительство, транслирующее «искажённый образ Германии, состоящий из лжи, полуправды и ненависти» и разжигающее антигерманские настроения в своих корыстных интересах, пишет Frankfurter Allgemeine. Однако в отношениях между двумя странами существуют более глубокие проблемы, за которые польская сторона ответственности не несёт. Несмотря на печальное прошлое, немцы по-прежнему смотрят на поляков свысока.
FAZ: польская корысть и немецкая снисходительность — сохранение деловых отношений между Варшавой и Берлином уже будет считаться успехом
AP

В настоящий момент политические отношения между Германией и Польшей хуже, чем когда-либо с 1989 года. Виноваты в этом только национал-консерваторы, находящиеся у власти в Варшаве. Они транслируют «искажённый образ Германии, состоящий из лжи, полуправды и ненависти»: Берлин якобы хочет построить «четвёртый рейх» на базе ЕС и снова подчинить себе Польшу. Отдельные члены правительства по-прежнему придерживаются делового и дипломатического подхода в отношении Германии как союзника по ЕС и НАТО. Но политическое влияние умеренных консерваторов ослабевает, а риторика сторонников жёсткой линии становится всё менее сдержанной, пишет Frankfurter Allgemeine.

Причины кроются во внутренней политике Польши. Правящей партии «Право и справедливость» будет непросто вновь одержать победу на парламентских выборах в следующем году. В ходе избирательных кампаний польские правые всегда любили разжигать антигерманские настроения. Из-за преступлений, совершённых немцами во время Второй мировой войны, у определённой части населения это находит особый отклик. Теперь национал-консерваторы взялись за Германию ещё серьёзнее, чем раньше, потому что в ходе нынешнего кризиса они оказались не в состоянии реализовать обещанные ими социальные программы — по собственной вине.
 
У правительства Польши мало шансов получить €36 млрд из фонда восстановления ЕС от последствий коронавируса, потому что в споре о верховенстве права оно не выполняет условия соглашения с Еврокомиссией. Результат преподносится общественности как «немецкая интрига»: якобы по поручению Берлина немка Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, отказывает Польше в деньгах, чтобы заставить её подчиниться Германии.
 
Выдвижение репарационных претензий за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны, — ответ на эту предполагаемую интригу. Формально речь идёт об исторической справедливости, но на деле цель состоит в том, чтобы донести более важную мысль: это непреклонное правительство способно выжать во много раз больше европейских денег, чем у него якобы несправедливо пытаются отнять.
 
Вряд ли можно надеяться на конструктивные, ориентированные на будущее отношения с правительством «Права и справедливости». Сохранение деловых рабочих отношения между Берлином и Варшавой можно уже будет считаться успехом. Приоритетом Германии должно стать сохранение единства Запада на фоне конфликта на Украине, даже в свете германо-польского спора, который Варшава навязала вопреки интересам собственного государства.
 
В этой ситуации, отмечает издание, важно не отождествлять политические отношения с германо-польскими отношениями в целом. Польша «уже давно играет для экономики Германии более важную роль, чем Россия», число контактов между гражданами двух стран велико. Однако поведение Варшавы прежде всего не должно затмевать тот факт, что в германо-польских отношениях существуют более глубокие проблемы, за которые польская сторона не несёт ответственности.
 
Эти отношения асимметричны. Немецкие правители в XVIII и XIX веках сначала хотели стереть с лица земли Польшу как государство, а затем в XX веке — как нацию, поэтому отношения с Германией для поляков имеют экзистенциальное значение. С другой стороны, для большинства немцев Польша — всего лишь один из многих соседей, намного менее знакомый, чем соседи на западе. Даже немцы, интересующиеся историей, часто не знают, насколько ужасные преступления совершали немецкие оккупанты в Польше во время Второй мировой войны. Поляки это замечают. Во многом поэтому большинство из них одобряет репарационные претензии правительства, хотя опросы показывают, что мало кто действительно верит в реальность их удовлетворения. Речь идёт о признании.
 
Между Польшей и Германией стоит не только прошлое. Снисходительное отношение немцев к полякам ещё не стало историей. Как утверждает издание, в течение многих лет польские политики всех политических взглядов, как правые, так и левые, предупреждали об «агрессивности российского режима» и критиковали слепоту немецких политиков. Их не воспринимали всерьёз. В случае с газопроводом «Северный поток — 2» немецкое правительство и представители бизнеса просто отказывались вести дискуссию по существу.  
 
Поляки «были правы», считает автор статьи. И всё же в Германии находятся политики и публицисты, которые пытаются объяснить «горячим головам» на востоке, как должна выглядеть разумная реакция на действия России. Если ущерб, который правительство «Права и справедливости» наносит германо-польским отношениям, в какой-то момент будет нейтрализован, то немецкой стороне потребуется больше открытости, уважения и понимания по отношению к своим восточным соседям, подытоживает Frankfurter Allgemeine. 
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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