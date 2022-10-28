TVP Info: эгоистично и недальновидно — евродепутат от Польши о выборе Германией партнёров в России и Китае
Европе следует восстановить свою стратегическую независимость во всех возможных сферах, в том числе и в транспортной, заявил Польском агенству печати депутат Европарламента от Польши Косма Злотовский. В связи с этим он считает, что продажа китайцам 35% акций портового терминала Толлерорт в Гамбурге нисколько не будет этому способствовать. Это, скорее, будет шаг в противоположном направлении, уверен он.
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