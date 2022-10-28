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TVP Info: эгоистично и недальновидно — евродепутат от Польши о выборе Германией партнёров в России и Китае

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Вместо того чтобы извлечь урок из горького опыта деловых отношений с Россией и больше не наступать на те же грабли, Германия думает связаться ещё с одним «сомнительным» инвестором в лице Китая и продать ему акции портового терминала в Гамбурге, говорит евродепутат Косма Злотовский. Политик уверен, что вместо восстановления стратегической независимости ЕС такие шаги лишь ставят её под удар, сообщает TVP.
TVP Info: эгоистично и недальновидно — евродепутат от Польши о выборе Германией партнёров в России и Китае
АР

Европе следует восстановить свою стратегическую независимость во всех возможных сферах, в том числе и в транспортной, заявил Польском агенству печати депутат Европарламента от Польши Косма Злотовский. В связи с этим он считает, что продажа китайцам 35% акций портового терминала Толлерорт в Гамбурге нисколько не будет этому способствовать. Это, скорее, будет шаг в противоположном направлении, уверен он. 

Пандемия, по мнению евродепутата, показала, что инфраструктура имеет решающее значение для бесперебойной работы экономики, в том числе с точки зрения морского транспорта, его доступности и стоимости. «Германия должна сделать выводы из горького опыта деловых отношений с Россией, за которые все мы заплатили огромную политическую цену», — посетовал Злотовский. 
 
Он считает, что Китай тоже относится к бизнесу, как к функции политики. Впрочем, сложно его в этом упрекать — раз это никакой не секрет.  «…Стоит быть особенно осторожным. Своим эгоистичным и недальновидным подходом к выбору инвесторов для энергетических проектов Берлин уже однажды втянул нас в огромные проблемы, облегчил России начало конфликта на Украине и привёл к росту инфляции в Европе. Нет ничего странного в том, что ни у кого не возникает доверия, когда речь заходит об аналогичном сотрудничестве с другим сомнительным партнёром», — резюмировал он. 

 

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