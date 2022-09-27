Экс-посол Польши в Берлине: с помощью ЕС Германия стремится примерить на себя роль мировой державы

Экспансионистская политика Берлина и его связи с Москвой вредят не только Варшаве, но и всему ЕС, считает экс-посол Польши в Германии Анджей Пшилембский. В беседе с TVP Info он обратил внимание на то, что не без помощи Берлина ЕС эволюционирует в странном направлении и Германия пытается занять в нём лидерские позиции, особеннно после выхода из сообщества Великобритании.

«Германия вредит Европейскому союзу, который в самом начале руководствовался благородными целями. Не без помощи Берлина он эволюционирует в странном направлении», — заявил в интервью TVP Info польский профессор, бывший посол Польши в Германии Анджей Пшилембский.

Польский учёный негативно оценил роль Германии в ЕС. В качестве примера вредоносного действия Германии для всего союза он назвал сотрудничество с Россией. «Она была намерена примерить на себя роль европейского хаба, который занимался бы распределением закупленного у России сырья», — объяснил Пшилембский. «Германия хочет играть роль мировой державы, но это может произойти только в случае её господства в ЕС», — добавил он.

Дипломат уверен, что этой тенденции, несомненно, способствовал брексит. «Я чувствовал, что она интуитивно рада тому, что Великобритании больше нет в сообществе. Проблемный партнёр выпал, а теперь с помощью Франции она может с большей лёгкостью раскрыть свой зонтик над Европой», — подчеркнул экс-посол. Одновременно он обратил внимание, что на Еврокомиссию Германия стремится возложить роль «сверхправительства», а это, в свою очередь, противоречит договорам ЕС.

В интервью Пшилембский прокомментировал вопрос военных репараций, в последнее время активно поднимаемый полькой стороной. По его оценкам, этот вопрос уже занял место в мировой повестке дня. «С темой репараций у Германии возникли серьёзные проблемы. Она понимает, что её правовая аргументация чрезвычайно слаба. Она пытается играть на эмоциях, используя аргумент: «Почему поляки говорят об этом лишь спустя столько лет». И всё же в основу примирения должна ложиться компенсация», — пояснил он.

Бывший посол ждёт очередных шагов со стороны польского правительства, ведь, когда Германия поймёт, что действия Польши носят долгосрочный характер, она неизбежно сядет за стол переговоров. «Моё любопытство вызывает их реакция, последующая на дипломатическую ноту, которая в этом вопросе вскоре будет направлена», — отметил он.

В беседе профессор также обвинил Берлин в том, что он хочет по-прежнему видеть в поляках резервуар дешёвой рабочей силы. А тот факт, что поляки уже больше не хотят приезжать и собирать спаржу, несомненно, вызывает раздражение у немцев. Одновременно Пшилембский указал, что польская и немецкая экономика очень тесно связаны друг с другом и Берлин всё-таки постепенно начинает должным образом оценивать темпы экономического развития своего восточного соседа.