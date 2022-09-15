Дуда: сейчас нужны военные репарации от Германии, а потом можно добиваться их и от России

Сегодня необходимо серьёзно обсуждать вопрос военных репараций от Германии, нельзя больше делать вид, что ничего не произошло, заявил польский президент Анджей Дуда. В беседе с Wprost он рассказал, что немецкая сторона ведёт себя так, будто она удивлена ​​и совершенно к этому не готова. Одновременно он заметил, что, хотя Россия и не начинала Вторую мировую войну, нет причин, чтобы однажды не спросить с неё за это.

Правительство Польши собирается направить дипломатическую ноту по вопросу взыскания репараций от Германии. Глава страны Анджей Дуда не считает, что царящий на Украине конфликт тому помеха. «Всегда найдётся кто-нибудь, кто скажет нет. Следовало и можно было поднять этот вопрос давно. Уже более 30 лет как Польша полностью суверенное государство. Жаль, что прежние правительства, в которых сегодняшние политики из партии «Гражданская платформа» очень часто занимали видные должности, замалчивали эту тему. Однако факт следующий — ущерб был. Никто за него ничего не заплатил, поэтому вопрос очевиден», — объяснил он в интервью Wprost.

Позиция Германии, в частности Олафа Шольца, который говорит, что тема репараций закрыта, для Анджея Дуды просто-напросто неприемлема. «Если мы что-то у кого-то разрушаем, то необходимо это возместить. К сожалению, никто не заплатил за ущерб Польши за время войны, а ведь это 6,2 миллиарда злотых», — подчёркивает президент. В беседе он объясняет, что хотя Польшу удалось успешно отстроить во многих местах, Варшаву немцы разрушили безвозвратно. «Это было запланированное, жестокое уничтожение города. Если кто-нибудь сегодня скажет, что мы зря начинаем конфликт, требуя репараций, пусть они спросят у немцев, почему они вызвали этот конфликт в 1939 году»... Польша заслуживает компенсации, и на этом всё. Я думаю, что Германия тоже отдаёт себе в этом отчёт», — отрезал Дуда.