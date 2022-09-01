ABC News: Польша потребовала от Германии репараций за годы гитлеровской оккупации

Требовать репарации от Германии за ущерб, причинённый стране во время Второй мировой войны, — это обязательство Польши, заявил глава партии власти «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. ABC News сообщает, что война остаётся ключевой темой в двухсторонних отношениях, а Варшава отвергает декларацию о непредъявлении претензий 1953 года, подписанную коммунистическим правительством того времени по указке СССР.

В четверг председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что его страна будет требовать репараций от Германии за вторжение гитлеровской армии и последующие годы оккупации во время Второй мировой войны, сообщает ABC News. Политик добавил, что требовать возмещения ущерба спустя 83 года со времени начала войны — это «обязательство» поляков. Издание сообщает, что Варшава обнародовала доклад о последствиях немецкой оккупации, подчеркнув, что стала жертвой войны, так и не получив должной компенсации от Германии. Последняя между тем — это один из основных польских партнёров в Европейском союзе.

Публикация этого доклада стала своего рода главным событием годовщины начавшейся 1 сентября 1939 года войны, отмечает ABC News, добавляя, что оккупация в общей сложности продлилась 5 лет. Над отчётом с 2017 года работала команда примерно из 30 экспертов в области экономики, истории и других учёных. Есть и его противники: депутат от оппозиции Гжегож Схетына зявил, что документ — это не более чем карта во «внутриполитической игре», и высказался о необходимости выстраивать добрососедские отношения с Берлином, сообщается в тексте статьи.

В ходе утренней церемонии на полуострове Вестерплатте недалеко от Гданьска президент Польши Анджей Дуда сказал, что война была одной из самых ужасных трагедий в польской истории, сообщается в статье. Официальный представитель правительства Германии по германо-польскому сотрудничеству Дитмар Нитан заявил, что Вторая мировая остаётся ключевой темой в истории его страны и до сих вор влияет на двухсторонние отношения с соседями, а 1 сентября «остаётся днём​​ вины и позора».

ABC News пишет, что правоконсервативное правительство Польши отвергает декларацию 1953 года, подписанную под давлением Советского Союза коммунистами, находившимися в то время у руля государства. Документ обязал поляков не предъявлять к Германии никаких дальнейших претензий. ФРГ, в свою очередь, утверждает, что компенсации странам Восточного блока были выплачены в первые послевоенные годы, а земли, утраченные Варшавой в ходе изменения границ, были «компенсированы» рядом довоенных немецких территорий. Таким образом, Берлин считает вопрос закрытым, отмечает издание.