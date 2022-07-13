wPolityce: Польша выставит Германии счёт за Вторую мировую

Мировое сообщество должно осознать, что Германия причинила полякам огромное зло и не ответила за это материально, ведь средства, полученные ранее, ничтожны, и их даже сложно назвать компенсацией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Одновременно он анонсировал трёхтомный доклад — а на практике счёт в адрес Берлина, — который Варшава готовила на протяжении четырёх лет, пишет wPolityce.
«Уже четыре года, как мы готовим очень комплексный отчёт, который должен показать масштабы не только военных преступлений, совершённых немцами, но и разрушений», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Матеуш Моравецкий, когда его спросили, что сделала Польша в последние годы по проблеме взыскания военных репараций с Германии.
По его словам, состоящий из трёх томов отчёт был готов уже год-полтора назад, а сейчас его дорабатывают и переводят на несколько языков, сообщает wPolityce. «Мы хотим, чтобы мир узнал об этом отчёте», — подчеркнул глава польского правительства.
Моравецкий отметил, что Польша представит полную фотодокументацию, исторические источники и очень точные расчёты, подкреплённые научными данными и переведённые на сегодняшние реалии. «Германия причинила полякам огромное зло и никогда не ответила за это в материальном плане… Это факты, и было бы хорошо, чтобы все отдавали себе в этом отчёт», — добавил он.
Премьер-министр уверен, что именно Польша была одной из стран, которые больше всего пострадали в результате Второй мировой войны. «Она получила практически ничтожные, я могу сказать со всей ответственностью за это слово, ничтожные, минимальные средства в качестве компенсации. Это даже сложно назвать компенсацией», — посетовал он.
wPolityce рассказывает, что над докладом и расчётами работала парламентская группа профессоров, которую Моравецкий не забыл поблагодарить. Портал также обращает внимание на то, что, согласно результатам опроса, проведённого в октябре 2021 года, 64% опрошенных поддерживают идею взыскания компенсаций за потери во время Второй мировой войны.
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