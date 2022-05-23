Bloomberg: «косвенно наживается» на спецоперации на Украине — Польша потребовала от Норвегии поделиться сверхдоходами от газа

Польский премьер Матеуш Моравецкий назвал «несправедливым» тот факт, что его страна платит Норвегии за газ в четыре или пять раз больше, чем платила год назад, передаёт Bloomberg. В связи с этим Моравецкий призвал Осло поделиться получаемой из-за роста цен на энергоносители сверхприбылью, и прежде всего с Украиной.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться «гигантской» прибылью, которую страна получила в результате роста цен на нефть и газ, сообщает Bloomberg. Премьер добавил, что прежде всего речь идёт об Украине.

В воскресенье Моравецкий, отвечая на вопрос об энергетической политике своего правительства, заявил, что Польша планирует перейти на возобновляемые источники энергии и атомную энергию, вместе с тем сокращая поставки нефти и газа из России, а в какой-то момент и из стран Персидского залива.

«Но должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем год назад?» — приводит новостное агентство слова Моравецкого. По словам самого премьера, это «ненормально и несправедливо». Глава польского правительства считает, что таким образом Осло «косвенно наживается» на российской спецоперации на Украине.

Как напоминает Bloomberg, в конце этого года Польша завершит строительство газопровода из Норвегии, который должен помочь Варшаве заменить поставки топлива из России, которые прекратились в апреле после отказа Польши платить в рублях.

Ожидается, что потребности страны в газе вырастут примерно на 50% в текущем десятилетии, так как коммунальные предприятия строят новые электростанции вместо устаревших угольных. Сделка с Норвегией и Данией по строительству газопровода из Северного моря имеет решающее значение для политики польской правящей партии «Право и справедливость», направленной на разрыв энергетических связей с Россией.