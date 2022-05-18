Insider: зависимость Европы от российского газа стала головной болью для политиков и центробанков

Хотя Евросоюзу, возможно, будет непросто отказаться от российской нефти, однако зависимость Европы от поставок природного газа из России доставляет политикам и центральным банкам гораздо большую головную боль, пишет Insider. При этом, как отмечается в статье, переход европейских стран на другие источники голубого топлива будет трудоёмким и дорогостоящим.

Влияние ввода российских войск на Украину на поставки продовольствия и энергоносителей будет долгосрочным, пишет Insider со ссылкой на мнения экспертов.



За несколько месяцев, прошедших с тех пор, как Россия ввела войска на Украину, шквал санкций, введённых западными странами, не смог сдержать военной операции.



Поскольку затяжной конфликт кажется более вероятным, политическая решимость Запада наказать Москву предполагает, что впереди нас ждёт длительный период санкций.



Некоторые эксперты говорят, что перспектива дальнейших перебоев с поставками продовольствия и энергоносителей из-за украинского конфликта вызовет поиск долгосрочных альтернатив российскому импорту.



В то время как ценовой шок от этого конфликта ощущается во всём мире, перебои с поставками энергоносителей наиболее остро ощущаются в Европейском союзе, который получает из России четверть импортируемой им нефти и 40% природного газа.



В рамках шестого пакета санкций против Москвы ЕС объявил о планах полностью запретить импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу этого года.



Хотя отказаться от российской нефти, возможно, будет непросто, однако зависимость Европы от российского природного газа доставляет политикам и центральным банкам гораздо большую головную боль. В рамках недавнего пакета санкций ЕС вновь исключил любое эмбарго на природный газ, хотя и выдвинул предложения сократить спрос на российский импорт на две трети к концу 2022 года.



По словам Дэвида Клариджа, руководителя компании Dragonfly, план ЕС по отказу от российского импорта будет иметь крайне негативные последствия для цен на энергоносители.



Как отмечает Кларидж, ЕС инвестировал миллиарды евро в трубопроводные проекты для удовлетворения своего спроса, и поиск альтернатив будет трудоёмким и дорогостоящим. По его мнению, если европейские страны продолжат диверсификацию и отход от российского ископаемого топлива, — будь то путём поиска альтернативных источников или за счёт внедрения новых источников энергии, например, возобновляемых, — то они уже не вернутся.



Европа рассматривает в качестве будущего потенциального источника газа Африку, но последней не хватает инфраструктуры для транспортировки голубого топлива между континентами. Между тем импорт сжиженного природного газа (СПГ) из других стран ограничен в своих возможностях компенсировать нынешний дефицит.



Бенджамин Молтби из юридической компании Keystone Law заявил: «С практической точки зрения переход на новые источники поставок газа не так уж и сложен, если учесть, что газ можно перевозить на судах для транспортировки СПГ. Однако поставки таких судов ограничены, как ограничены и альтернативные источники газа».



Всё это оставляет ЕС без быстрого решения, пишет Insider. И хотя подобное положение дел может поспособствовать более быстрому переходу к более чистым и устойчивым источникам энергии, однако это предполагает, что странам в течение некоторого времени придётся мириться с более высокими ценами, говорится в статье.