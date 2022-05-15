Le Monde: еврокомиссар предупредил, что, уходя от газа, ЕС важно не впасть в другую зависимость

Европейский союз стремится найти выход из своей газовой зависимости от России, и в качестве вариантов ему предлагают сжиженный газ, экономию и развитие зелёной энергетики. Но для строительства тех же ветряных мельниц нужен литий и графит из Китая. Так что важно не впасть в новую зависимость, отмечает европейский комиссар по внутреннему рынку в интервью Le Monde.

После начала российской спецоперации ЕС самостоятельно решил действовать коллективно и солидарно, США его не подгоняли, уверяет в интервью Le Monde европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. И в вопросе антироссийских санкций они шли параллельно, иногда ЕС был даже впереди, настаивает он.



Но у Штатов больше возможностей, отмечает он, а Украина «играет собственную партию», пытаясь получить максимум из возможного. Для Европы же нынешняя ситуация стала своеобразной побудкой. Европа осознаёт свои слабости, видит результаты недофинансирования в сфере обороны, но уже думает над тем, как нейтрализовать эти просчёты.



Тьерри Бретон вспоминает, как Штаты постоянно требовали от членов НАТО тратить 2% своего ВВП на оборону, и если посчитать с момента создания зоны евро, то общая недостача в эту копилку составляет €1,3 трлн. Теперь темпы нужно нарастить. При этом еврокомиссар допускает, что американские, израильские, бразильские оружейники будут искать в Европе рынок сбыта. Но он рассчитывает поддерживать контакт среди европейцев по вопросам быстрого оснащения боеприпасами, а также по сотрудничеству в кибербезопасности, космической политике, противоракетной защите, морской безопасности. А в среднесрочной перспективе европейцам нужно покупать оружие у собственных производителей, а также работать над общими проектами по инфраструктуре и управлению.



При этом чиновник признаёт, что НАТО остаётся для Европы крайне важным. Однако концепция Трампа «Америка прежде всего» послужила для европейцев «электрошоком», что лишь усилил первый год правления Байдена. Так что отношения со Штатами Европа собирается поддерживать, но в них не должно быть «ни зависимости, ни подчинения», поэтому ей нужно развивать свои потенциалы и автономию.



Что до Китая, то в этом вопросе Европа не следует американским курсом, настаивает чиновник. По его словам, ЕС должен сыграть стабилизирующую роль в его отношениях с США. Европа приветствует китайцев на своём рынке, но предупреждает, что им нужно принимать европейские правила. Впрочем, тот же принцип действует и в отношении самих американцев.



При этом по вопросу санкций принимают решения сами государства внутри ЕС — Еврокомиссия лишь готовит почву для этого. Например, до российской спецоперации ЕС импортировал из России 155 млрд кубометров газа в год. Но Еврокомиссия выработала ряд вариантов на случай, если этот импорт резко оборвётся.



Тьерри Бретон предупреждает, что эти решения не все хороши, но, например, в течение года Европа может нарастить импорт сжиженного газа на 50 млрд кубометров и на 10 млрд кубометров — покупку газа через трубопроводы у Норвегии, Азербайджана, Алжира. Ещё 10 млрд кубометров можно сэкономить, если снизить отопление на 1-2 °C и меньше пользоваться кондиционерами. 25 млрд кубометров газа можно сэкономить, если развивать ветряную, солнечную и биоэнергетику. А если не закрывать некоторые АЭС в Бельгии и Германии, то они компенсируют ещё 12 млрд кубометров. И даже обсуждается вариант с тем, чтобы снова открыть некоторые электростанции, работающие на угле.



«Мы готовимся к любым ситуациям», — заявил чиновник. По его словам, они обсуждают все возможные шаги, которые могут привести Европу к независимости, но некоторые из них идут вразрез с целью перехода на экологическое топливо. Впрочем, чем больше времени выигрывает Европа, тем сильнее она может заполнить свои резервы. Так, на данный момент они заполнены на 37%: это примерно тот же уровень, что и в начале зимы 2021 года.



России, со своей стороны, тоже нужно время, чтобы построить инфраструктуру и газопроводы, по которым она сможет продавать свой газ другим поставщикам. При этом Европа надеется стать полностью независимой благодаря переходу на зелёную энергетику. Однако важно, чтобы зависимость от газа не превратилась в зависимость от лития или графита, которые поставляет Китай.



«Россия сделала из энергетики гибридное оружие», поэтому Европе нужно действовать, заявляет еврокомиссар. По его словам, раз Евросоюзу удалось справиться с совместными закупками вакцины, то и сейчас всё получится, заявил Тьерри Бретон в интервью Le Monde.