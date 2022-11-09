Продлят автоматом, но раскошелиться придётся — RMF24 об изменениях в условиях пребывания украинских беженцев в Польше

Украинских беженцев в Польше ожидает ряд юридических нововведений. RMF24 сообщает, что местное МВД сокращает бюрократические процедуры и собирается продлить сроки их пребывания автоматически. Но при этом, как пояснил замглавы Министерства внутренних дел и администрации Павел Шефернакер, с января следующего года с беженцев будут взимать 50%-ную плату за проживание в общежитиях, а если они не будут трудоустраиваться и снимать жильё самостоятельно, то и все 100%.

В этом месяце в польский сейм будет внесена поправка к специальному закону о помощи гражданам Украины. В соответствии с действующими правилами беженцы, находящиеся на польской территории более девяти месяцев, должны подать заявление на продление разрешения на пребывание. Министерство внутренних дел и администрации Польши намерено внести поправки к специальному закону о помощи гражданам Украины и тем самым «автоматически» продлить их пребывание, сообщает RMF24.

«Когда мы в начале марта готовили закон, касающийся действий России в отношении Украины, мы до конца не знали, сколько человек в итоге доедет до нас, сколько человек будет у нас работать. Ведь сами беженцы говорили, что приезжают сюда только на чуть-чуть», — объясняет замглавы МВД и администрации Павел Шефернакер.

«Сейчас мы хотим адаптировать этот закон к реалиям. Наш рынок труда принял очень много людей на основании закона, вступившего в силу в марте. Он подразумевает очередные этапы легализации пребывания этих людей в Польше. На данный момент мы считаем, что этих положений достаточно, и нет необходимости подавать дополнительные заявления на легализацию работы в Польше», — подчёркивает он.

По мнению замминистра, изменение призвано предотвратить хаос, который мог бы возникнуть в учреждениях, если бы одномоментно несколько сотен тысяч человек решили бы подать заявление на продление пребывания. «Мы совершенствуем этот процесс, чтобы тот, кто начал работать в Польше, мог спокойно продолжать делать это. Наш рынок труда принял около 450 тысяч человек. Давайте помнить о том, что они также делают свой вклад в наш экономический успех», — отмечает он.

Одновременно изменения в законе предполагают не только облегчение, но и ужесточение предыдущих правил. С января следующего года министерство намерено взимать 50%-ную плату за проживание в общежитиях, пансионатах и ​​других центрах коллективного жилья. Сначала на три месяца, потому что если украинцы по истечении трёх месяцев не будут в состоянии найти работу и снять квартиру, то им придётся покрывать эти расходы полностью.

Правительство Польши также хочет заморозить социальные пособия для людей, которые получают их в Польше, но по факту не проживают на её территории, а скорее всего на Украине. «Мы хотим, чтобы соцвыплаты получали люди, которые на самом деле живут, работают и функционируют в нашем обществе…» — подытожил Павел Шефернакер.