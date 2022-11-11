Rzeczpospolita: полякам приходится отказывать себе в ресторанах, чтобы оплатить коммуналку

Пандемия, её последствия, бешеная инфляция и перспектива рецессии сильно ударили по ресторанному сектору в Польше. Каждый третий поляк заявляет, что экономит на походах в рестораны и кафе. Сейчас приоритет для них — это скорее оплата коммунальных счетов и покупка основных продуктов. Более того, отток туристов из Польши в связи с украинским конфликтом также наносит удар по сектору, сообщает Rzeczpospolita.

Каждый третий поляк вынужден экономить на походах в рестораны и кафе. Перед лицом кризиса люди решили уменьшить именно эти расходы, нанеся тем самым удар по этому сектору экономики, пишет Rzeczpospolita.

В Польше сектор HoReCa (hotel, restaurant, catering) сначала больше всего пострадал от пандемии и последовавших за ней продолжительных ограничений. В результате отрасль уже долгое время находится в плачевном состоянии, а сейчас потребители стали меньше тратить из-за общего роста цен. Хуже всего дела идут у общепита, отмечает издание.

Всё больше поляков вместо того, чтобы есть бургеры, пиццу и другие блюда в баре, покупают их в магазине и готовят дома. Впрочем, в магазинах цены на эти продукты и так взлетели на 20%.

Rzeczpospolita рассказывает, что инфляция не только сказывается на бюджете домохозяйств, которые начинают активно экономить, но и оказывает существенное давление на заработную плату. Во время пандемии сектор HoReCa потерял многих сотрудников из-за их решения сменить профессию. «Имела место существенная нехватка персонала», — подчёркивает главный аналитик BIG InfoMonitor профессор Вальдемар Роговский.

По данным Центрального статистического управления, на конец 2021 года самый высокий ежегодный прирост количества вакансий был зафиксирован в компаниях, занимающихся размещением и питанием. Эта тенденция сохранялась практически до конца первого квартала 2022 года. Только второй квартал этого года сократил спрос на новых сотрудников чуть более чем на 10%. Так случилось вследствие притока значительного количества беженцев c Украины, которые нашли работу в ресторанах, гостиницах, кафе и общепите. Тем самым они временно решили проблему нехватки кадров в отрасли.

Опрос Quality Watch для BIG InfoMonitor об отношении поляков к сбережениям показывает, что общий ценовой бум оказал сильное влияние на настроение поляков и во многом способствовал сокращению расходов в сфере досуга и развлечений. Последний опрос от октября 2022 года по сравнению с результатами за июнь 2021 года показал, что инфляция оказала куда более сильное влияние, чем пандемия, на сокращение расходов на поездки на выходные. В настоящий момент 31% поляков тратят меньше на путешествия по сравнению с 24% год назад. Согласно исследованиям, оплата коммунальных счетов и покупка основных продуктов питания всё больше беспокоят поляков и уже давно входят в список их приоритетов.

Глава BIG InfoMonitor Славомир Гжельчак обращает внимание и на то, что снижение интереса иностранных туристов к поездкам в Польшу связано с украинским кризисом. «Бешеная инфляция и перспектива замедления или даже рецессии вызывают у поляков законные опасения по поводу состояния их кошельков, а это также не способствует туристическим поездкам», — сожалеет он.